Voetbalspektakel in Peizer sporthal

PEIZE –Spannende wedstrijden in rap tempo, fabelachtige voetbalacties en spectaculaire doelpunten in de Peizer sporthal afgelopen weekend. Het 5e Peizer boardingtoernooi was opnieuw een mega succes. Burgemeester Klaas smid verrichte de officiële aftrap. Hij trapte een balletje met Maureen Siegers, dochter van mede-initiatiefnemer Bé Siegers. Het indoorsoccer-toernooi startte vrijdag met de dames, zaterdag waren de jeugd en de recreanten aan de beurt en zondag zorgden de prestatieteams voor sensatie in de bomvolle sporthal.