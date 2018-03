Voetjes van de vloer

MARUM – Het was druk afgelopen weekend in Sportcentrum Elsomo. De zaterdag stond daar in het teken van de jaarlijkse Streetdance-wedstrijd. Meer dan zeshonderd deelnemers togen naar de sportschool in Marum, waarmee het sportcentrum was uitverkocht.

Jeugd tussen de zeven en zeventien jaar oud kwamen hun kunsten vertonen. Dat het evenement met zeshonderd deelnemers was uitverkocht, was voor de organisatie geen verrassing. ‘Zeshonderd deelnemers hebben we altijd. We hopen volgend jaar op nog meer’, choreograaf Jean Paul weten.