Volksdansgroep bij Vrouwen van Nu

RODEN – De vrouwen van Nu Roden hielden woensdag de Nieuwjaarsvisite in de Pompstee in Roden. Behalve bijpraten over de jaarwisseling, handen schudden en drie keer zoenen, stond de gezellige middag vooral in het teken van optredens van de ‘eigen’ volksdansgroep. De eerstvolgende bijeenkomst is overigens op dinsdagavond 24 januari. Dan komt Inez Timmer vertellen over het ontstaan van het lied ‘Lili Marleen’ en de invloed van dit bekende liedje. Ook deze activiteit vindt in de Pompstee plaats en begint om 19.30 uur