Volksvermaken en Rockin’ Roon vinden elkaar: ‘Foxwolde bewijst de populariteit van rockabilly’

RODEN – The Black Ravens, Tiffany & The Rhythm Boys en The Hillbilly Moonshiners. Drie topacts uit de rockabilly-scene live te bewonderen in mooi Roden. Zondag 3 september staan deze indrukwekkende rockbands op de Vrijetijdsboulevard tijdens de allereerste editie van Rockin’ Roon. Het ‘plein’ voor de Vrijbuiter zal speciaal voor deze gelegenheid compleet in Amerikaanse sferen verkeren. Met behulp van Volksvermaken dat tussen hun ‘eigen’ megaevenementen in tijd heeft vrijgemaakt om de organisatie van Rockin’ Roon te ondersteunen.

“Voor Volksvermaken is het heel simpel”, stelt Jan Herman Kunst. “Wij willen de mensen in Roden vermaken. En een evenement als Rockin’ Roon past natuurlijk perfect in dat plaatje. Vandaar ook dat Cor van der Steeg en ik plaats hebben genomen namens Volksvermaken in het bestuur van Stichting Rockin’ Roon.” Toch kunnen wij ons voorstellen dat er tussen de RadioNL Zomertoer en de Rodermarkt weinig tijd is om nóg een evenement te organiseren. Een aanname die berust op een misverstand, aldus Kunst. “De organisatie zelf rust in de kundige handen van Matheus Zeller, Bart de Vries en Jan Willems. Zij hebben ons –Volksvermaken- benaderd met de vraag of wij hun wilden ondersteunen. Bij het organiseren van een evenement komt nogal wat kijken. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het aanvragen van de benodigde vergunningen en het schrijven van een calamiteitenplan. Zaken waar Volksvermaken natuurlijk al jarenlang ervaring mee heeft.” Kunst benadrukt dan ook dat de rol van Volksvermaken in het geheel vooral faciliterend is. “Wij hebben onze kennis ter beschikking gesteld en zullen ook in de opbouw wat gaan betekenen. Wij zorgen dat er een springkussen aanwezig is voor de kinderen en dat mensen naar het toilet kunnen. Nogmaals, en wederom, zaken waar Volksvermaken goed in thuis is.” De woorden ‘in kundige handen’ is inmiddels al gevallen. Jan Herman Kunst is er dan ook van overtuigd dat Rockin’ Roon een doorslaand succes gaat worden. “Dit is extra exposure voor Roden”, vindt hij. “Daarnaast wordt een andere doelgroep bediend dan de mensen die afgelopen zondag op het Jaarbeursterrein hebben gestaan. En die doelgroep is groot. We hoeven alleen maar naar het jaarlijkse Old Style Weekend in Foxwolde te kijken om te weten hoe populair en groot deze scene is. Rockabilly is hot en het is mooi dat Roden daar in mee gaat.” Noteert u dus alvast in uw agenda; zondag 3 september. Het debuterende Rockin’ Roon festival wordt om 13.00 uur afgetrapt om de Vrijetijdsboulevard tot 18.00 uur in de ban van rockabilly te houden. Uiteraard inclusief diverse leuke standjes met rockabilly-kleding, een echte barbier, grote Amerikaanse sleeën, heerlijke hamburgers en hotdogs! De toegang tot het evenement dat de beruchte jaren ’50 en ’60 doet herleven is gratis. Kom dus zeker meerocken tijdens de allereerste editie van Rockin’ Roon.