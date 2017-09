Volksvermaken Roden voorziet de wagenbouwers van drinken

RODEN – Al maandenlang zijn de bouwgroepen van paradewagens voor de Rodermarktparade bezig met het bedenken, ontwerpen en opbouwen van de wagens. Afgelopen week zijn de bestuursleden van de Vereniging voor Volksvermaken bij de bouwlocaties geweest, om de bouwers van drinken te voorzien.

“Voordat we het weten is het zaterdag 23 september en zijn de 17 paradewagens in de optocht te bewonderen. Voor de laatste weken, zeg maar de laatste loodjes, is het drinken meer dan gegund en wordt het door de bouwgroepen als meer dan welkom ontvangen”, vertelt voorzitter Lammert Kalfsbeek. “Naast deze motiverende actie is het voor ons ook om leuk om te kijken hoe ver de bouwgroepen zijn met de opbouw van de paradewagen.” Het drinken werd aangeboden door de sponsoren: Jumbo Jansema, Onder de Linden, Het Wapen van Drenthe, De Pompstee, Mo’s Café en Evenementenverzorging Fré Nijdam en natuurlijk door de vereniging zelf.