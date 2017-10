Volksvermaken Tolbert kijkt uit naar ‘kleintje feestweek’

TOLBERT – In navolging van de feestweek die begin juli altijd in Tolbert plaatsvindt, organiseert Volksvermaken Tolbert eind oktober ‘kleintje feestweek’. De feestweek zal vanaf 25 oktober tot en met 29 oktober gevierd worden. Het is de tweede editie van de ‘opwarmer’ voor de feestweek en met een gevarieerd programma, hoopt Volksvermaken Tolbert op een mooie week voor jong en oud.

Siebo Beukema, die zichzelf de ‘pr-man’ van Volksvermaken Tolbert mag noemen, heeft er zin in. ‘De originele feestweek vindt altijd begin juli plaats, maar omdat het slechts één keer per jaar georganiseerd wordt, leek een ‘kleintje’ feestweek ons een goed idee. Zo hou je de mensen een beetje warm voor het evenement’, zegt hij.

Kleintje feestweek trapt op 25 oktober af met een knutsel- en doemiddag in de CazemierBoerderij te Tolbert. De middag zal van twee tot vier duren, en kinderen kunnen er alvast bezig met een mooie lampion. Het streven van Volksvermaken is om voor iedere leeftijdsgroepen wat te organiseren en dat is volgens Siebo goed gelukt. ‘We houden dit jaar rekening met de schoolvakantie, zodat we hopelijk meer kinderen naar de knutsel- en doemiddag krijgen. Daarnaast valt de feestweek samen met het jaren ’80 feest in de Postwagen, dat dit jaar voor de 30ste keer georganiseerd wordt. Zo probeer je overal een beetje rekening mee te houden.’

Volksvermaken Tolbert is aan het begin van deze eeuw een tijdje weg geweest, maar staat nu weer midden in de samenleving van Tolbert. ‘Volgens mij is Volksvermaken zo’n zes à zeven jaar geleden weer opgericht. In het verleden was er wel vaker een organisatie voor Volksvermaken, maar die zijn door de loop der jaren opgeheven. De feestweek in juli, die al heel wat jaren bestaat, is een tijd lang georganiseerd door de Handelsvereniging. Maar sinds Volksvermaken weer is opgericht, hebben wij dit weer opgepakt’, zegt Siebo.

En dat is maar goed ook, vindt Siebo. ‘Je merkt dat mensen steeds meer op zichzelf worden. Vroeger was er een veel groter dorpsgevoel, dan dat er nu is. Ik weet nog dat Tolbert zich ooit massaal inzette om het mooiste dorp van de provincie Groningen te worden. Tolbert werd destijds tweede, maar sindsdien is het dorpsgevoel afgenomen. Om dit weer op te bouwen, is een organisatie als Volksvermaken belangrijk. Wij hebben als taak om mensen weer bij elkaar te brengen en weer met elkaar te verbinden. Neem nu de dorpsbarbecue die wij afgelopen feestweek organiseerden. Wij rekenden op een mannetje of tachtig, maar er kwamen uiteindelijk meer dan honderdtwintig mensen op af. Dat is een verdienste van Volksvermaken.’ In een klein dorp wordt het organiseren van een feestweek en andere evenementen wel steeds lastiger, merkt Siebo. Hij kijkt soms jaloers naar Volksvermaken Roden. ‘Roden is natuurlijk groter en hebben meer financiële middelen, maar we kijken soms wel met een schuin oog naar hun evenementen. Het probleem is dat je in Tolbert bij het organiseren van een evenement vaak bij dezelfde mensen uitkomt. We hebben vaak dezelfde tien à twintig vrijwilligers en dan wordt het organiseren van een groot evenement lastig. Vroeger hadden we bijvoorbeeld een wielerronde in Tolbert. Dat is iets wat wij nog steeds overwegen, maar daarvoor hebben we simpelweg meer vrijwilligers nodig. Hetzelfde geldt voor een soort Ter land, ter zee en in de lucht idee. Ik denk dat je er heel veel toeschouwers mee trekt en dat het een zeer mooi evenement kan worden, maar we hebben wel mensen nodig’, zegt Siebo. Hij roept eenieder die als vrijwilliger wil helpen bij evenementen of gewoon een leuk idee heeft voor een evenement, contact op te nemen via www.volksvermakentolbert.nl.

Ondanks dat het soms puzzelen is met het aantal vrijwilligers, kijkt Siebo terug op een geslaagde feestweek. ‘Het weer zat af en toe niet mee, dat was jammer, maar voor de rest was het erg leuk. Zo organiseerden wij een zeskamp waar acht teams aan meededen. In de stralende zon werd dit een heus spektakel. Zeker voor herhaling vatbaar.’ De fietstocht daarentegen viel letterlijk in het water. ‘Dat was erg jammer, na een halfuur kwam iedereen drijfnat weer terug. Maar we gaan op herhaling. Op de laatste dag van kleintje feestweek zal de fietstocht alsnog gehouden worden’, aldus Siebo.

Het hoogtepunt van kleintje feestweek moet volgens Siebo de pubquiz worden. ‘Vorig jaar was de pubquiz drukbezocht en konden we dat zeker als een geslaagde avond bestempelen. We hopen dit jaar ook weer op veel man en wie weet kunnen wij er dan een terugkerend evenement van maken, ook buiten kleintje feestweek om.’

Naast de feestweken die Volksvermaken Tolbert organiseert, is het vooral hun doel om Tolbert ‘levendig’ te houden. Daarom nodigt Volksvermaken eenieder van harte uit om ideeën in te zenden, zodat Tolbert een bruisend dorp blijft.

Wat: Kleintje feestweek

Wanneer: van 25 oktober t/m 29 oktober

Waar: Tolbert

Informatie en het volledige programma: http://www.volksvermakentolbert.nl/