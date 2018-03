Volle bak tijdens ‘de Krant lijsttrekkersdebat’

Noordenveld is weer een handvol zwevende kiezers armer

RODEN – Het was dringen afgelopen donderdagavond in Snow&Co. Daar vond het grote ‘de Krant lijsttrekkersdebat’ plaats. Het betrof het laatste debat richting de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. Onder grote belangstelling namen de acht lijsttrekkers het voor het eerst tegelijk tegen elkaar op. En dat leverde een aantal interessante discussies op.

Het eerste (en enige) debat dus waar alle acht lijsttrekkers het tegen elkaar opnamen. Bij eerdere debatten waren alle partijen weliswaar vertegenwoordigd, maar stond lang niet altijd de lijsttrekker voor de zaal. Nu was dat wel het geval. Tegen acht uur namen de lijsttrekkers plaats op het strijdtoneel, waarna gespreksleider Peter Vegter het woord nam.

Allereerst werden de bezoekers verwelkomd en sprak Vegter de wens uit dat de ‘gewone, normale Noordenvelder’ aanwezig zal zijn. ‘Ik ben er!’, klonk het vanuit de zaal, waarmee de toon direct was gezet.

Vegter introduceerde daarna het eerste onderwerp, Landgoed Mensinge. ‘Ondanks dat hier gister een besluit over genomen is, ben ik nieuwsgierig naar wat u er mee wilt en hoe u tegen de kwestie aankijkt’, begon Peter. Vervolgens was het woord aan Geert Pruiksma, directeur van Landgoed Nienoord. In een filmpje over Landgoed Mensinge, gaf hij zijn mening over het Landgoed in Roden. ‘Het is wat mij betreft echt de Parel van Roden. Je hebt hier ook diamanten en robijnen, maar Mensinge is de parel’, begon de immer enthousiaste Pruiksma. Daarbij gaf hij aan dat het economische voordeel dat een dorp als Roden ervaart van een dergelijk landgoed, niet mag worden onderschat.

De eerste debatronde over Mensinge, werd door vier partijen afgetrapt. Lijst Groen Noordenveld, ChristenUnie, GroenLinks en Gemeentebelangen namen het allereerst tegen elkaar op. Volgens Henk Koekkoek van LGN, is Mensinge weer terug bij af. Alle vier de lijsttrekkers waren het er over eens dat het bij de afgelopen week toegekende subsidie niet zal blijven. Menne Kamminga (ChristenUnie) kan zich zeker vinden in de subsidie, maar vindt dat de vindbaarheid van Mensinge wel vergroot mag worden. ‘Wanneer ik in Heerenveen ben, krijg ik vaak de vraag: “jij woont toch vlakbij Nienoord?”’. Een vrijwilligster van Museum Havezate Mensinge, speelde hier op in. Zij sprak in, met de boodschap dat zij voor 62.000 euro aan subsidie iets heel bijzonders leveren. ‘Wat zo speciaal is aan het museum, is dat wij de oude inrichting van de Havezate nog intact hebben’, sprak zij. Aan het eind van een vlammend betoog over Mensinge, kreeg zij een warm applaus van de toehoorders en de raadsleden. Het respect voor de inzet van de vrijwilligers is erg groot.

Ook over de subsidies voor het Landgoed werd gedebatteerd. Koekkoek vindt dat de gemeenteraad kaders moet worden meegegeven voor eventuele extra subsidies van het landgoed. Henk Kosters (Gemeentebelangen) vond dit de omgekeerde wereld. ‘Er moet eerst een goed plan liggen en dan gaan we kijken naar het geld. Niet andersom.’ Bertus Jan Epema (GroenLinks) pleitte voor goede samenwerking tussen de drie verschillende musea in Roden.

De tweede debatronde werd ingeluid door een filmpje met Joost Tartarotti. Het onderwerp was de centrumontwikkeling van Roden, met specifiek het parkeren in de Heerestraat. Tartarotti vertelde in het filmpje dat hij in Assen eerder zag gebeuren hoe blik uit het centrum werd geweerd, en hierdoor veel ondernemers het moeilijk kregen. Zijn devies: auto’s zouden niet moeten worden geweerd uit het centrum van Roden. De lijsttrekkers van VVD, CDA, PvdA en D66 mochten hierover debatteren, waarvan laatstgenoemde partij tegenstander is van parkeren in de Heerestraat.

Waar D66 (in de vorm van lijsttrekker Gerbrant Fennema) vrij uitgesproken is over het parkeren in de Heerestraat, waren de andere lijsttrekkers terughoudender. Alex Wekema (PvdA) pleitte voor een groener centrum. ‘We moeten een balans vinden tussen het parkeren en winkelen in de Heerestraat. Er moet ook meer ruimte zijn voor de fiets.’ Gerard Willenborg (CDA) was pertinent tegen betaald parkeren, zo gaf hij aan. ‘We moeten het parkeren wel zien te reguleren’, zei hij. Daarna was het tijd voor de insprekers, die hun mening niet onder stoelen of banken staken. Zo is Otto Huisman een voorstander van een blauwe zone in het centrum. Sjors van der Heide drukte de lijsttrekkers op hun borst, dat ze vooral hun ondernemer moeten koesteren. ‘Zorg voor een structurele aanpak van het parkeren in het centrum’, zei hij.

Lijsttrekker Fennema (D66) zag niets in het voorstel van Huisman om een blauwe zone te creëren of om het betaald parkeren in te voeren. Robert Meijer van de VVD was dat met hem eens. ‘Betaald parkeren? Doe dat maar in Leek, dan komen die mensen hierheen!’.

Na de twee debatronden, was het tijd voor kwesties die het publiek voordroegen. Zo clashte Piet Luursema fel met Alex Wekema, toen het ging over de bouw van appartementen/starterswoningen in Nieuw-Roden. Henk Kosters, die net als Wekema momenteel in het college zit, viel zijn collega bij maar deed dat op een mildere toon. ‘Ik zou het als lijsttrekker wat anders verwoorden’, voegde hij hieraan toe.

En daarmee zat de debatavond erop. Gespreksleider Peter Vegter zorgde voor een vlotte avond, met zo af en toe mooie discussies. Liggen de partijen qua standpunten ver uit elkaar? Nee, dat niet. Wel gaven een aantal zwevende kiezers te kennen een keuze te hebben gemaakt naar afloop van het debat. Ondanks de kleine verschillen, hebben zij nu wel een keuze kunnen maken. Noordenveld is weer een handvol zwevende kiezers armer. Net op tijd, want deze week staan de verkiezingen op het programma.