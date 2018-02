Volop activiteiten in aanloop naar Rookvrij Zwembad Veenhuizen

VEENHUIZEN – In de aanloop naar het komende zwemseizoen is Zwembad Veenhuizen alweer heel druk. Tijdens NLDoet zal er schoongemaakt en opgeruimd worden, ter voorbereiding van het seizoen. Het zwembad is nog op zoek naar extra vrijwilligers om te komen helpen op 10 maart. Van 9:00 tot 15:00 uur zal er dan geklust worden rondom het zwembad en zal er een heerlijke lunch verzorgd worden. Aanmelden kan via www.nldoet.nl.

Zwembad Veenhuizen zal vanaf aankomend zwemseizoen rookvrij zijn. Ze sluiten zich hiermee aan bij de ‘Rookvrije Generatie’. De bestuur vindt het belangrijk dat bezoekers niet in aanraking komen met rook. Vandaar dat zij zich aansluiten bij dit initiatief van het Longfonds. Ondertussen zullen nog de vriendenactie en de jaarlijkse voorverkoop van abonnementen worden gehouden. Meer informatie: www.zwembadveenhuizen.nl. (Foto: zwembadveenhuizen.nl)