Volop paasactiviteiten in Tolbert

TOLBERT – Ook dit jaar is er op 2e paasdag, maandag 2 april, weer genoeg te doen in Tolbert. Bij de CazemierBoerderij en de H.J.C. manege zijn de hele dag activiteiten voor jong en oud te doen onder de paraplu van Ei Ei Westerkwartier. Deze activiteiten beginnen om 10.30 uur met de opening bij de CazemierBoerderij. Er zijn tot ca. 18.00 uur vele leuke activiteiten voor jong en oud. Voor een natje en droogje zorgt het dorpshuis, dat in de CazemierBoerderij is gevestigd.

’s Middags organiseert Volksvermaken Tolbert leuke paasactiviteiten voor de jeugd. Men kan zich vanaf 13.30 uur inschrijven voor het eierzoeken, het eierlopen en het eiergooien. Een nieuwe activiteit dit jaar is het eieren slaan. De aanvang van dit alles is om 14.00 uur. Deze activiteiten vinden ook plaats bij de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat in Tolbert.

Voor de allerkleinsten heeft de paashaas diverse eieren verstopt. Wie vindt het gouden ei? Als dank voor het opzoeken van de eieren worden de vinders beloond met leuke prijsjes.

Het eierlopen wordt gedaan voor de kinderen tot en met acht jaar. De winnaars worden ook hier beloond met leuke prijsjes. De bedoeling bij het eierlopen is dat er een zo snel mogelijk een parcours wordt gelopen met een ei in een lepel. Het ei mag natuurlijk niet op de grond vallen. Een leuk spel met snelheid en behendigheid.

Het eiergooien is verdeeld in twee leeftijdsklassen. De eerste groep is van negen tot en met twaalf jaar, de tweede groep is voor dertien jaren en ouder. De bedoeling is om met twee personen een ei naar elkaar over te gooien over een zo’n groot mogelijke afstand zonder dat het ei breekt. Het gaat hier dus om goed gooien en vangen. Het record van vorig jaar staat op 37,5 meter. Wie gaat dit afstandsrecord dit jaar verbreken?

Een nieuwe activiteit dit jaar is het eieren slaan. Het is de bedoeling om met drie verschillende voorwerpen een ei te raken en per voorwerp zijn punten te verdienen, maar het ei moet natuurlijk wel heel blijven. Dit spel gaat per twee personen in een team en is voor alle leeftijden. Het team met de meeste punten krijgt een leuke prijs.

Groots paasvuur

Ook op maandag de 2e paasdag maar dan ’s avonds om 20.00 uur wordt onder beheer van het Vuurbestuur van Midwolde het paasvuur ontstoken. Het paasvuur is aan de Traansterweg in Midwolde aan de noordzijde van de A7. Parkeren kan op het industriepark Leeksterveld. Het parkeren is met borden aangegeven vanaf de rotonde bij de op- en afrit van de snelweg A7. Parkeren en toegang is gratis.

Tijdens het paasvuur is er ook aan de inwendige mens gedacht. In de tent zijn de nodige hapjes en drankjes te koop.

Mocht u misschien zelf snoeihout of schoon hout (geen behandeld hout of stobben) hebben voor de paasbult dan kunt u dit zelf komen brengen op zaterdag 24 en 31 maart van 09.00 tot 15.00 uur. De kosten voor het storten zijn drie euro voor een auto met aanhanger en zes euro voor een trekker met wagen. Er is hulp voor het lossen aanwezig. Lossen kan zowel met handkracht of met hulp van een kraan die aanwezig is. Verder is er een trekker aanwezig die de kar bij de paasbult kan brengen. Alles gebeurt hier op eigen risico. Voor vragen over het brengen van snoeihout of andere vragen over het paasvuur kunt u contact opnemen met de heer Jan Jaap de Boer 06 55597635

Volksvermaken

Volksvermaken Tolbert is druk bezig om allerlei evenement in en rond het dorp te organiseren. De Stichting wil het dorp levend houden, door activiteiten voor jong en oud te realiseren. Zo zullen zij op 12 mei een ‘Bokooi’ feest houden in de CazemierBoerderij te Tolbert. Vanaf 21:00 uur barst dit spektakel los, dat speciaal georganiseerd is voor volwassenen vanaf 35 jaar.

Wat: Paasactiviteiten Tolbert

Wanneer: Maandag 2 april

Waar: CazemierBoerderij, HJC Manege, Traansterweg

Info: www.volksvermakentolbert.nl