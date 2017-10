Voor een perfect kloppende boekhouding ga je naar Radeac

LEEK – Boekhouden, belastingzaken en andere cijfertoestanden. Voor veel ondernemers betekent het voornamelijk een hoop rompslomp. Iets dat er bij hoort, nu eenmaal moet, maar niet iets waar ze graag mee bezig zijn. Een ondernemer heeft z’n hoofd bij een heel andere zaak: zijn eigen bedrijf. Zorgen dat de juiste beslissingen genomen worden én geld in het laatje brengt. Logisch. Dat hoort bij ondernemen. Maar een correcte, kloppende boekhouding is daarbij essentieel. En als er iemand is die alles weet over een sluitende administratie én een prettige persoonlijke begeleiding is het Harry Raad Radeac.

Harry Raad begeleidt klanten op locatie. Maakt vanachter het bureau van zijn opdrachtgever de boekhouding in orde. En dat is nou net zijn kracht: persoonlijke begeleiding. Of zo als hij zelf zegt: “De wereld achter de cijfers is belangrijk. Waar wil de klant naar toe? Dát vind ik belangrijk.” Radeac in Leek beschikt inmiddels over een behoorlijke portefeuille. Veel cliënten ervaren de persoonlijke hulp als prettig. “Een jaarrekening is altijd een gedateerd rapport. Belangrijker is minimaal per kwartaal bij te zijn om indien nodig bijtijds de zeilen bij te zetten. Vooraf de bakens bepalen zodat je ze bijtijds kunt verplaatsen. Als ik de deur uit ga weet de klant waar hij staat.”

Radeac verzorgt naast de boekhouding ook alle belastingaangiften. Voor loonadministraties en payroll werkt Radeac werkt samen met Personeelsadviesbureau Lap. Voor accountantsdiensten werkt Radeac samen met Accountantskantoor Diertens. Nu nog zit de samenwerkende succesformule aan het Boveneind in Leek, vanaf 1 januari aan de Ceintuurbaan Noord 108 in Roden. Reden: groei. Het gezamenlijke doel is een bedrijvenadviescentrum. Een plek waar ondernemers aan de deur kunnen kloppen voor raad en daad op allerlei gebied. Voor de klant is het voornamelijk handig: alle disciplines zitten onder één dak.”

Radeac heeft zijn orderportefeuille voornamelijk te dankenaan mond-op-mond-reclame, vertelt Harry Raad. Het werkgebied is daardoor groot: “We servicen klanten door het hele land: van Groningen tot Limburg. Radeac is er voor het MKB van Leek en Roden en ver daarbuiten! Nieuwsgierig naar de diensten van Radeac? Snel even bellen: 06-21196187. Maken we een afspraak en komen we geheel vrijblijvend persoonlijk kennis met u maken.