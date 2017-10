Voor een respectvolle scheiding zonder nawerk

Arends Advocatuur & Mediation

RODEN – ‘Bij mij staat het belang van de cliënt altijd centraal‘, is de gevleugelde uitspraak van Hanneke Arends, familierecht specialist en mediator. Hanneke is al ruim 26 jaar advocaat in Roden en heeft zich sinds 2000 gespecialiseerd in het familierecht. Dat doet zij als advocaat maar ook als advocaat/mediator.

Een familierecht mediator helpt partijen om samen tot afspraken te komen over de gevolgen van hun echtscheiding. “Advocatuur en mediation zijn twee verschillende onderdelen van mijn vak. Als iemand belt voor een echtscheiding vraag ik mensen altijd van te voren of ze samen willen komen. Ik zeg ik altijd: kom eerst eens langs voor een vrijblijvend gesprek met zijn tweeën. Dan kan ik uitleggen hoe ik werk, wie ik ben en wat het kost.” Een echtscheiding heeft zowel zakelijke als emotionele kanten. Ik ben zakelijk en praktisch, maar heb ook oog en oor voor de emoties die bij een echtscheiding komen kijken. In de ruim 26 jaar dat ik advocaat ben heb ik niet alleen veel juridische kennis opgedaan, maar ook mensenkennis en levenservaring. Al deze kennis zet ik in bij een mediation. Vooral als partijen kinderen hebben, vind ik mediation de beste manier om de gevolgen van een echtscheiding te regelen. Het grootste voordeel van mediation is dat de kans op onenigheid achteraf veel kleiner is. Partijen maken namelijk zelf afspraken en de praktijk leert dat die afspraken door hen beter worden aanvaard en gedragen, dan door de rechter opgelegde regelingen. Ter voorkoming van gedoe achteraf is het ook heel belangrijk dat de gemaakte afspraken kloppen en dat ze op de juiste manier op papier worden gezet. Dat is waar ik voor zorg. Het is mijn taak als mediator, om vooraf duidelijke juridische informatie te geven en om de gemaakte afspraken zodanig vast te leggen, dat voor beide betrokkenen helder is wat er is afgesproken en waar zij aan toe zijn. Mensen ervaren altijd een hoge drempel, als het om een advocaat gaat. Zij denken dat je pas naar een advocaat moet als er al ruzie is en/of dat advocaten ruzie veroorzaken. Dat vind ik jammer. Een advocaat en zeker een gespecialiseerde familierecht advocaat/mediator kan juist ruzie voorkomen. Hij/zij is de deskundige bij uitstek, als het gaat om familiezaken. Hij/zij kent de juridische regels, ook als het gaat om pensioen, fiscale gevolgen van de echtscheiding, verdeling van ondernemingen etc., en hij/zij kan daarnaast rekening houden met de emotionele problematiek die bij een echtscheiding komt kijken. Hanneke is lid van de vereniging van familierechtspecialisten (vFAS). In verband daarmee heeft zij een driejarige opleiding moeten volgen en moet zij zich verplicht jaarlijkse bijscholen. Deze bijscholing richt zich niet alleen op juridische kennis maar ook op de mediation vaardigheden. Ervoor zorgen dat mensen hun huwelijk op een goede en respectvolle manier samen kunnen afsluiten ervaar ik als een uitdaging, aldus Hanneke.

Als u wil weten of Hanneke iets voor u kan betekenen, dan kunt u een afspraak met haar maken voor een vrijblijvend gesprek.

Arends Advocatuur & Mediation

Nieuweweg 5

9301 GP Roden

Tel. 050 – 50 29 844

E-mail: info@advocatenkantoorarends.nl

Website: www.advocatenkantoorarends.nl