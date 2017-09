‘Voor een veldvereniging zijn wij uitzonderlijk’

RODEN – De zaalvoetbalafdeling van zvv ONR, ook wel ONR Futsal (afgeleid van de Spaanse woorden voor voetbal en zaal) genoemd, is groeiende en kent dit seizoen maarliefst negen teams. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar. Negen teams, dat is uitzonderlijk veel. Daarnaast komt het eerste team ook nog eens uit in de Topklasse. En dat zonder trainen. ONR zaal is in alle opzichten een unieke vereniging, die de Peizer sporthal als thuishaven heeft.

“Negen teams, die zichzelf volledig kunnen bepruipen. Bij de veldafdeling is alles georganiseerd, wij houden zelf negen teams in de lucht, ook regelen we zelf de sponsoring”, vertelt Frits van Hell, die zelf al twaalf jaar zaalvoetbalt en momenteel in het zevende, vol trots. “Alle teams zijn vriendenclubs. Spelers worden niet geselecteerd. Ze spelen allen op hun niveau”. Het eerste zaalteam promoveerde vorig jaar naar de Topklasse. Harm Gritter heeft een grote hand in het succes. Gritter is al heel lang verbonden aan Oranje Nassau Roden, zowel op het veld als in de zaal. Gritter, die met zijn gezondheid kampte, is gelukkig weer op de been en niet meer weg te denken bij de Roder zaalvoetballers (ook immer aanwezig met een team op het Leekster Zaalvoetbalgala). Van Helle: “Het succes is zeker ook aan hem te danken. Vier jaar geleden was hij er ook bij toen we de noordelijke beker voor amateurs wonnen. Ik kan niet precies aangeven wat Gritter zo succesvol maakt. Ik heb in de jeugd training van hem gehad. Hij heeft verstand van het spelletje en kan spelers beter maken. Hij haalt het beste in hen naar boven. Ook het eerste is een vriendengroep. De eerste resultaten waren nog niet goed, ze hebben twee keer verloren. Ik verwacht wel dat we ons handhaven. Het zijn allemaal tegenstanders uit het Noorden, zoals Boerakker, Drs. Vijfje, REUZ uit Vries en Winsum. En daarnaast Flamingo’s. We hebben van Flamingo’s gewonnen in de nacompetitie. Daardoor zijn we gepromoveerd vanuit de Hoofdklasse. Overigens speelt het tweede team in de eerste klasse. Zij doen goed mee. ONR 6 werd kampioen in het seizoen 2015-2016. ONR 8 en 9 zijn dit seizoen de twee nieuwe teams. De zaalafdeling kent geen jeugd. In het Noorden bestaat ook geen reguliere jeugdcompetitie. ONR 8 bestaat wel alleen uit jeugdspelers, A en B-junioren. Ook zij doen het zeer verdienstelijk: een gespeeld, een keer winst”. Is ONR Futsal in veel opzichten uniek, de thuishaven is ook bijzonder, in Peize. “In Roden kunnen we door bezetting van de zalen niet terecht. Het bevalt ons uitstekend in de Peizer sporthal. Het eerste speelt de wedstrijden op woensdagavond, de vrijdag is voor de gezellige teams. Iedereen is bij deze uitgenodigd om te komen kijken op woensdag of vrijdag.”