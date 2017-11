‘Voor kickboksen moet je een bepaald karakter hebben’

Jonge vechters timmeren aan de weg

NIEUW-RODEN – Het Noorden is weer een aantal sporttalenten rijker. Maar liefst drie kickboksers van Team KB Roden stonden op het wereldkampioenschap in Duitsland. Daar vochten zij in hun gewichtsklasse tegen leeftijdsgenoten. En niet onverdienstelijk. Twee van de drie vechters kwamen als wereldkampioenen terug.

Het is een drukte van belang aan de Dorpsstraat in Nieuw-Roden. Bijna iedere avond van de week vinden hier groepslessen plaats. Vanaf de jongste jeugd tot aan de volwassen vechters; iedereen weet de sportschool te vinden. Harry Otter, één van de trainers van Team KB Roden, ziet het ledenbestand snel groeien. ‘Eigenlijk wordt onze sportschool haast te klein voor ons ledenaantal. Kickboksen is ontzettend populair’, zegt hij. Otter, die zelf op hoog niveau wedstrijden vocht en samen trainde met zwaargewicht Sem Schilt, vindt de stijging van de populariteit van kickboksen niet vreemd. ‘Het is een leuke sport, waar veel discipline aan te pas komt. Daarnaast zie je dat ouders hun kinderen vaker stimuleren om een vechtsport te kiezen, zodat ze een beetje zelfverdediging leren. Dat heeft onder andere te maken met de verruwing van de maatschappij, denk ik. Ouders willen dat hun kinderen bestand worden tegen pesterijen en zich kunnen weren wanneer er sprake van mishandeling is’, zegt Otter. ‘Daarnaast werd vroeger altijd gedacht dat kinderen die als ‘agressief’ of ‘druk’ worden bestempeld maar niet moesten gaan kickboksen. Tegenwoordig is men er achter gekomen dat dit juist goed helpt in zulke gevallen. Dat komt omdat ze een stukje discipline leren en natuurlijk hun energie kwijt kunnen’, meent hij.

Voor zijn drie grootste talenten, Christy Bo, Wessel Hut en Tessa Dijkstra is plezier het belangrijkst. Neem nu de tienjarige Wessel, die al een paar jaar vecht. ‘Ik vind het gewoon erg leuk’, zegt hij. Dat geldt ook voor de twee dames, die gemideld zo’n zes keer per week trainen. Wanneer je zoveel trainingsuren in een sport legt, moet dit natuurlijk wel je ding zijn. Opmerkelijk is de sportachtergrond van de twee dames, waarvan één eerder aan dansen deed en de andere haar heil zocht in de paardensport. ‘Dit is veel stoerder’, zegt Christie. Daarnaast is de intensiteit van de sport geen probleem. Ze vinden het leuk om hard te trainen en dat is zeker in de vechtsport van levensbelang. Coach Otter geeft aan dat geregeld trainen misschien wel het belangrijkste is. ‘Uiteraard komt daar weer discipline bij kijken. Hard trainen heeft daar veel mee te maken.’

Het harde trainen heeft bij Wessel, Christy en Tessa zeker haar vruchten afgeworpen. De drie talenten reisden kort geleden af naar Duitsland om deel te nemen aan het WK Kickboksen. Christy won de wereldtitel, en Wessel behaalde een derde plek. De 13-jarige Christy won in de gewichtsklasse onder 55 kilo van haar Duitse opponent en Wessel versloeg in de gewichtsklasse onder 35 kilo zijn tegenstander. De 14-jarige Tessa verloor haar partij, maar maakte indruk op coach Otter. ‘Christy en Wessel wonnen op fraaie wijze. Tessa heeft laten zien dat ze thuis hoort op een WK. Al met al een prima toernooi’, vindt de enthousiaste Otter.

Kickboksen doet het sowieso goed in Nederland en dat heeft – naast de verruwing van de maatschappij- nog een andere logische reden. Nederlanders doen het namelijk internationaal erg goed en ons land heeft al meerdere kampioenen voortgebracht. Zij inspireren de jeugd, zo ook hier in Nieuw-Roden. ‘Rico Verhoeven is ons voorbeeld’, zeggen de jonge vechters van Team KB Roden. ‘Nieky Holzken is ook mijn voorbeeld, maar hij is niet meer zo goed’, zegt Wessel. Otter zegt het wat genuanceerder: ‘De anderen zijn gewoon wat beter geworden.’ In ieder geval sporen deze voorbeelden de jeugd zeker aan, waardoor kickboksen in rap tempo aan populariteit wint. ‘Voetbal zal waarschijnlijk altijd volkssport nummer één zijn, maar kickboksen zal alleen maar groeien’, meent Otter. Hij geeft wel aan dat kickboksen niet voor iedereen is. ‘Je moet er een bepaald karakter voor hebben en, natuurlijk, discipline. Daarnaast is het veel intensiever en fysieker. Ik heb zelf jaren gevoetbald en kan dus uit ervaring spreken als ik zeg dat twee minuten kickboksen intensiever is dan 45 minuten voetbal.’

Toch hangt er nog altijd een bepaald beeld rondom de vechtsport. Het zouden vaak lastige jongens of meiden zijn, met een hang naar agressie. ‘Dat klopt niet. Ik denk wel dat lastige kinderen eerder geneigd zijn op een sport als deze te gaan, maar het is niet zo dat alle vechters lastig zijn. Je ziet vaak zelfs dat kinderen die het lastig hebben, beter gedrag gaan vertonen wanneer ze gaan kickboksen’, zegt Otter. Hij wijst daarbij naar zijn eigen jeugd. ‘Ik was niet agressief ofzo, maar ik had heel veel energie en was een beetje een druktemaker. Toen heeft mijn broer tegen mijn ouders gezegd dat ik eens een vechtsport moest proberen. Mijn ouders waren hier eerst fel op tegen, maar uiteindelijk gingen ze overstag. Ik kon mijn energie kwijt in de sport en ben er nooit meer mee gestopt.’

De geroutineerde coach ziet voor zijn talenten een mooie toekomst tegemoet. ‘Het zijn grote talenten. Neem nu Christy, die is uitgedaagd door een vechter uit Amsterdam. Haar uitdager heeft al meerdere WK’s en EK’s gewonnen, dus dat is een mooie graadmeter. Ik denk zeker dat Christy een kans heeft, het wordt een interessante partij.’ Hij hoopt bovenal dat de vechters zich blijven ontwikkelen en dat ze mooie stappen gaan maken in de vechtsport. ‘Ze zitten boordevol talent en gaan een mooie toekomst tegemoet.’