Voor maar 5 euro 4 avonden wandelplezier. Waar wacht je nog op?

RODEN – De aanmeldingen stromen al lekker binnen voor de Avond4Daagse van Roden. De werkgroep is zeer te spreken over de nieuwe routes en de bijzondere plekken in de directe omgeving van Roden die voorbij komen, laat voorzitter Arno Kakkenberg weten. Ondertussen zijn de scholen geïnformeerd en hebben zijn er ook reacties terug gekomen. Tot echte groepsaanmeldingen is het nog niet gekomen. “Binnen de werkgroep is er een groot vertrouwen dat dit in de komende twee weken echt gaat gebeuren.” Want een Avond4Daagse die weggeschoten wordt door Piet Paulusma, daar wil je bij zijn toch?

De individuele inschrijven via www.avondvierdaagse-roden.nl gaan al best lekker, zo’n 360 tot dusver. De organisatie verwacht dat het vanaf volgende echt los gaat. Dinsdag 30 mei om 18.00 uur zal Paulusma het startschot lossen. “Om de deelname aan de Avond4daagse laagdrempelig te houden is het inschrijfgeld voor deelname gehandhaafd op 5 euro. Met behulp van de sponsoren lukt ons zelfs om degenen die zich voor-inschrijven een korting van 20 procent te geven. Samen met de sportcoaches en stichting WIN hebben we gekozen voor het organiseren van een gezonde A4Daagse. Samen met Albert Heijn Roden zijn wij er in geslaagd om voor alle (betalende) deelnemers iedere dag een gezonde versnapering beschikbaar te stellen. Vanuit diverse kanten hebben zich veel enthousiaste vrijwilligers gemeld om een bijdrage te leveren aan het goed laten verlopen van deze avond4daagse. De organisatie erg blij met deze enthousiaste vrijwilligers die één of zelfs meerdere avonden komen helpen. Zowel bij vertrek, bij binnenkomst maar zeker ook onderweg gaan ze allemaal een eigen taak uitvoeren.”

Tot slot zijn afgelopen week de laatste afspraken met sportcentrum de Hullen gemaakt over de organisatie rondom het sportcentrum. Het sportcentrum heeft voor dit jaar een compleet andere aanpak gekozen, zo is er meer ruimte gecreëerd bij vertrek en na binnenkomst. Dat is fijn, want dankzij deze opstelling is er na binnenkomst voldoende gelegenheid om (droog) met elkaar na te praten, mochten de weergoden tegen zitten. Nog niet ingeschreven? Doe dat dan nu: www.avondvierdaagse-roden.nl. Inschrijven met je hele klas mag natuurlijk ook!