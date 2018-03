Voorbereidingen 2e Wat ’n Kunst-festival in volle gang

NOORDENVELD – De tweede editie van het festival ‘Wat ’n Kunst’ zet de gemeente Noordenveld op vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september volledig in het teken van kunst, muziek en gezelligheid. Op het programma staan masterclasses van top-kunstenaars met onder andere Jon Gardella, muzikale optredens van onder andere Iris Kroes en the Gents, een grote Kunstmarkt, een walking dinner en een bijzondere avond met o.a. het Kunstenaarsbal.

De stichting Kunstmomenten Noorden, Kunstencentrum K38 en de Culturele Kring Roden zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van het driedaagse festival, dat plaatsvindt in het laatste weekend van de schoolvakanties. Er is veel te doen, te zien, te beluisteren, te genieten en ook de kookkunst heeft een plekje in het programma. Het is voor en door kunstenaars maar natuurlijk ook voor iedereen die in kunst geïnteresseerd is en voor iedereen die van sfeer en gezelligheid houdt.

Masterclasses voor kunstenaars

Vrijdag 31 augustus is vooral bedoeld voor de kunstenaars zelf. Na het succes van vorig jaar wordt er een extra masterclass toegevoegd. Zo kunnen meer belangstellenden meedoen en hoeven er hopelijk geen mensen teleurgesteld te worden. Vorig jaar was veel belangstelling en waren de masterclasses volgeboekt. Er worden daarom dit jaar vier masterclasses gegeven door de zeer bekende kunstenaars Jon Gardella, Sam Drukker, Jan van Loon en Aldrik Salverda: drie grote kunstenaars die graag anderen willen helpen om nog beter te worden in het maken van hun kunst. Voor de masterclass op het Leekstermeer, die in samenwerking met paviljoen Pool, op grote pontons georganiseerd wordt is nu al veel belangstelling. De overige masterclasses vinden plaats in het atelier van de Teken- en Schildersgroep Roden en in en om Kunstencentrum K38. Opgave voor deelname kan via de website watnkunst.nl

Kunstdemonstraties en live-muziek op de Albertsbaan

Zaterdag 1 september is er weer een grote kunstdemonstratie op de Albertsbaan. Op het sfeervolle plein kan iedereen zien hoe kunst gemaakt wordt, van het echte handwerk tot digitale kunst. Verschillende kunstenaars nemen u mee in de brede wereld van kunstuitingen en natuurlijk is het mogelijk om bijvoorbeeld een portret van u zelf te laten maken. De schilders van het Drents portret staan voor u klaar. Beeldhouwers, schilderkunst, carving, airbrush, bodypaint, textiele werkvormen, boetseerkunst, 3D-printers, grafische technieken: het is er waarschijnlijk allemaal.

Iris Kroes, Oes en Brassband De Bazuin

In de middag zijn er verder live-optredens van Ide Voice winnares Iris Kroes, Oes en de bekende Brassband De Bazuin uit Oenkerk. In en rond de muziekkoepel speelt dit ensemble hun eigen werk, maar begeleiden ze ook de landelijk bekende Iris Kroes en Oes, waarvan de laatste haar roots in de gemeente Noordenveld liggen.

Kunstenaarsbal Winsinghhof

De landelijke schrijvers hebben hun jaarlijkse ‘boekenbal’. In Roden vond vorig jaar het eerste ‘Kunstenaarsbal’ plaats. Een bijzonder gezellig avond waar naast aandacht voor de kunst ook volop gedanst werd. De avond is niet alleen bedoeld voor kunstenaars, iedereen de kunst een warm hart toedraagt is natuurlijk van harte welkom. Tijdens deze zaterdagavond in de Winsinghhof zal de organisatie ook haar plannen uit de doeken doen met betrekking tot het in stellen van een jaarlijkse gemeentelijke kunst & cultuur award. De muziek is van Marike Schepers en haar ensemble. Toegang tot deze avond is gratis.

Kunstmarkt De Brink en Norgerweg

Zondag 2 september wordt het centrum van Roden overspoeld door plm. 70 kunstenaars die een gevarieerd aanbod van kunst laten zien en willen verkopen. Vorig jaar waren er veel bezoekers voor deze markt en de organisatie rekent nu ook weer op veel belangstelling. Kunst werd niet alleen lokaal en regionaal afgezet, ook waren er internationale aankopen die verscheept moesten worden. Tijdens deze kunstmarkt zullen ook de resultaten van jeugd- en jongeren projecten met het thema “Blijvend Goed” getoond worden. In het kader van het gemeentelijke themajaar ‘Erfgoed’ kunnen basisschoolleerlingen en jongeren uit het voortgezet onderwijs meedoen aan deze projecten. Deze grote kunstmarkt wordt muzikaal opgeluisterd door diverse regionale artiesten

Walking dinner. Omdat het op zich deze zondagmiddag allemaal op de Brink en de Norgerweg afspeelt heeft u heeft u goed zicht op het gebeuren vanaf de Roder terrassen, waar u bij de meesten, aansluitend op deze middag, ook kunt genieten van de kookkunst. Hiervoor wordt het bekende ‘Walking dinner’ weer georganiseerd. Kaarten voor deelname zijn binnenkort beschikbaar via www.watnkunst.nl en later dit jaar natuurlijk bij de deelnemende horecabedrijven, die dan herkenbaar zijn aan de raamposters.

Vocaal Ensemble The Gents

Het Wat ’n Kunst festival wordt afgesloten met een bijzonder concert van The Gents. Zij treden op in theater de Winsinghof. Als u wilt weten hoe u uw kaarten alvast kunt reserveren voor het ‘Walking Dinner’ en het bijzondere concert van “The Gents” tijdens, het overigens verder gratis toegankelijke, festival, dan kun u terecht op de website watnkunst.nl. (Foto: Thomas Thijssen)