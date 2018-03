Voorbereidingen busbaan Oostindie Leek

Zuidelijk van de busbaan wordt een fietspad aangelegd, zodat fietsers die vanuit Zevenhuizen naar Leek willen, de busbaan op de Roomsterweg niet hoeven te kruisen. Overigens wordt daar ook een veilige oversteek gecreëerd.

Bomenkap

Ter hoogte van de aansluiting van de busbaan op de Roomsterweg (tussen de huisnummers 24 en 25) en het Hoofddiep worden 10 bomen gekapt. Dit gebeurt in maart 2018. Ook enkele bosschages halverwege de route worden weggehaald. Langs de toekomstige busroute worden in een later stadium ongeveer 125 nieuwe bomen geplant.

Wilt u meer weten over deze bomenkap, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Leonie Bekkema van de Provincie Groningen, e-mail: a.l.bekkema@provinciegroningen.nl en/of mevrouw Jolanda Buursma van de Gemeente Leek, e-mail: jolanda.buursma@leek.nl

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek (HOV Leek)

De provincie Groningen en de gemeente Leek willen de busverbindingen tussen Leek en Groningen verbeteren. Hiervoor worden langs de route maatregelen getroffen, zoals de aanleg van een busbaan aan de zuidzijde van Oostindie. Dit maatregelenpakket HOV Leek is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Leek. Eind 2015 namen Provinciale Staten hierover een realisatiebesluit. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt.

Meer informatie over het project HOV Leek is te vinden op www.provinciegroningen.nl/hovleek.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Groningen-Assen en RSP-middelen.