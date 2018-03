Voorbereidingen paasvuur Nieuw-Roden in volle gang

NIEUW-RODEN – De voorbereidingen voor het Paasvuur 2018 aan de Poolswijk in Nieuw-Roden zijn in volle gang. Om ook na dertig jaar traditie weer een mooie bult te krijgen, heeft de organisatie veel snoeihout en takken nodig.

Snoeihout en takken kunnen (geen wortels of stobben) kunnen worden ingeleverd bij Poolswijk 9 te Nieuw-Roden. Dat kan op zaterdag 16 en 23 maart van 10:00 tot 16:00 uur en op zaterdag 15 april van 9:00 tot 12:00 uur. Een vrijwillige bijdrage in de kosten is van harte welkom.