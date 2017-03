Voorjaarsconcert ‘Oranje’ in teken popmuziek

Popkoor Puur te gast



RODEN – Oubollig zijn muziekverenigingen al heel lang niet meer. Wie dat eens met eigen ogen en oren wil zien en horen, moet zaterdag naar de Pompstee in Roden, waar christelijke muziekvereniging Oranje vanaf 20.00 uur haar voorjaarsconcert verzorgt. Thema van het concert is popmuziek. Behalve Oranje zal ook Popkoor Puur medewerking verlenen.

In het verleden was Puur al eens te gast bij Oranje en die samenwerking smaakt nu kennelijk naar meer. Het programma start met Oranje dat achtereenvolgens Overtura, David of the White Rock en Dogan brengt. Puur komt vervolgens met stukken van Coldplay, Snow Patrol, Bonny Tyler en Brooke Fraser. Daarna is het de beurt aan de groeiende jeugdafdeling en ook zij brengen een hedendaags stuk: ‘Rolling in the Deep’ van Adele, samen met Puur. Uiteraard spelen de talenten ook een aantal stukken alleen. Na de pauze met verloting brengt Oranje onder meer een stuk van Robbie Williams, wordt door Oranje en Puur samen een nummer verzorgd en wordt uiteindelijk afgesloten met een lied van Guus Meeuwis. Het wordt een avond waarin concoursstukken afgewisseld worden met moderne popnummers. Dirigent Wilbert Zwier krijgt in elk geval een drukke avond. Hij begeleidt zowel zijn Oranje als Puur. Oranje promoveerde nog niet zo heel lang geleden naar de Vierde Divisie en mag nu dus wat ‘zwaardere’ werken brengen. Dat gaat ze bijzonder goed af. ‘Ook is het weer een extra uitdaging voor de muzikanten’, zegt Ubo Bolt. De entree bedraagt zaterdag vijf euro, kinderen tot twaalf jaar mogen gratis naar binnen. Na het voorjaarsconcert neemt Oranje overigens beslist geen pauze. Zo is het op 27 april te zien en horen tijdens Koningsdag in Roden en staat in juni een dubbelconcert met Fanfare Gorredijk op de agenda.