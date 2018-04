Voorjaarsproeverij trekt hordes fijnproevers

RODEN – Een ongelofelijk succes, de voorjaarsproeverij in het Wapen van Drenthe. De proeverij die georganiseerd werd door ‘t Vishuys, Cruwijn, het Wapen van Drenthe, de Zuivelhoeve en Bakkerij van Esch trok hordes fijnproevers uit Roden en omgeving. “We hebben het niet eerder zó druk gehad”, vertelt Bertjan Stadman van Cruwijn. De ruim 80 bezoekers genoten van heerlijke hapjes, live-cooking, bijzondere wijnen en vergaapten zich aan het fraaie glaswerk van Riedel. Van de maar liefst 50 verschillende wijnen waren er 32 soorten alleen op de Proeverij te nippen. Voor fijnproevers die niet graag hun lievelingsfles in één keer achterover klokken was de speciale naald waarmee je 1 glas wijn uit je fles kunt tappen in trek. De fles blijft namelijk nog 3 jaar houdbaar nadat je er een glaasje van genomen hebt.