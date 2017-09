Voorlopig streep door uitbreiding ondergrondse gasopslag Langelo

‘De RvS neemt ons serieus, dat geeft een goed gevoel’

NOORDENVELD/LEEK – Opluchting voor de gemeenten Noordenveld en Leek: de NAM mag de gasdruk van de ondergrondse gasopslag in Langelo niet verhogen. Voorlopig althans. Dat heeft de Raad van State afgelopen week bepaald nadat Noordenveld en Leek een zaak hebben aangespannen tegen het ministerie van Economische Zaken. De NAM wilde de opslagcapaciteit uitbreiden van 4,9 miljard kuub naar 7 miljard kuub. De uitbreiding was al toegezegd door minister Henk Kamp. Zonder een aannemelijke onderbouwing, volgens beide gemeenten die twijfelen aan de noodzaak van de uitbreiding. De Raad van State stelde de gemeenten in het gelijk: de noodzaak van de uitbreiding is onvoldoende onderbouwd. Burgemeester Klaas Smid is opgelucht. “De Raad van State neemt ons serieus. Dat geeft een goed gevoel.”

Het laatste gesprek tussen gemeente, de NAM en EZ, van een week of 2 geleden was aanleiding voor de gemeenten Noordenveld en Leek een voorlopige voorziening aan te vragen. De onderbouwing voor verruiming van de gasopslag bleef maar achterwege terwijl de NAM van plan was om op 8 september te starten met de voorbereidingen voor de uitbreiding. Met een aparte procedure probeerden de beide gemeenten de uitbreiding alsnog te voorkomen. Dat lukte. “Het was even ongelofelijk spannend”, reageert burgemeester Klaas Smid van Noordenveld. “Je verwacht dat je als overheden onder elkaar er uit moet kunnen komen. Maar in dit geval stonden we tegenover elkaar. Ook de minister bleef een fatsoenlijke onderbouwing maar uitstellen. Welke reden hij daarvoor heeft, weet ik niet. Dat is ook een vraag die wij gesteld hebben. Ook over de afhandeling van de schades bestaat onvrede. Die werden namelijk ontkent als oorzaak van de gasopslag in Langelo. Dat is geen manier van doen. Dat de NAM tóch van plan was te starten met de uitbreiding terwijl er geen goede reden is aangevoerd, is respectloos voor de inwoners. Voor ons zat er niets anders op dan een spoedprocedure te starten. De zorgvuldige behandeling door de Raad van State geeft een goed gevoel.” De RvS stelde niet te kunnen beoordelen of het toelaatbaar is om de gasdruk te verhogen. Minister Kamp moet de noodzaak voor verruiming eerst beter onderbouwen in een nieuw besluit, bepaalde de voorzieningsrechter Afdeling Bestuursrecht van de RvS op 7 september. Dat kan Kamp overigens niet in z’n eentje doen. Hij moet rekening worden houden met de adviezen van deskundigen als de Mijnraad en decentrale overheden en andere belanghebbenden. “Eerst zal de reguliere procedure opnieuw netjes gevolgd moeten worden. Het nieuwe besluit wordt niet eerder dan 1 februari volgend verwacht. Daar gaat waarschijnlijk straks een nieuwe minister over”, aldus een (voorlopig) geruste burgemeester.

De ondergrondse gasopslag in Langelo is bedoeld om snel bij te kunnen springen als er sprake is van behoorlijke, aanhoudende kou en het Groningseveld niet aan de vraag kan voldoen. In het voorjaar en de zomer wordt het gasveld gevuld met gas uit het Groningseveld wanneer de vraag naar gas klein is. De NAM heeft niet aannemelijk kunnen maken dat verruiming van de opslagcapaciteit nodig is om zeker te zijn van voldoende gas uit het Groningseveld, stelt de RvS.