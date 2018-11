Voorrondes NK Watervoetbal in aantocht

NORG – Op vrijdag 23 en 30 november 2018 vinden voor de tweede keer voorrondes voor het NK watervoetbal plaats in het Molenduinbad Norg. De winnaar en de nummer 2 van deze voorrondes plaatsen zich direct voor het vierde NK watervoetbal op 28 december in Arnhem.

Watervoetbal of aquasoccer is een voetbalwedstrijd in een zwembad (met beweegbare bodem) waarin een klein laagje water van 15 cm staat. Het speelveld is ongeveer vijftien bij elf meter. Je speelt in een team van vier personen (9 t/m 12 jaar), zonder keeper. De bal is circa 45 cm in doorsnede en de techniek is heel anders dan bij gewoon voetbal. Jongens en meisjes spelen samen. Dit levert verrassende winnaars op. Teams van maximaal 6 personen met een begeleider (18+) kunnen zich tot en met vrijdag 16 november opgeven bij de receptie van het Molenduinbad

Norg. Kosten zijn €15,- per team. Het toernooi is op vrijdag 23 en 30 november van 19:30 tot 21:30 uur. De nummer 1 en nummer 2 plaatsen zich automatisch voor het Nederlands Kampioenschap Watervoetbal. Zij kunnen op 28 december 2018 in Arnhem Nederlands Kampioen worden in deze bijzondere tak van sport.