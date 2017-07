Voorstellingen Pauperparadijs gaan gewoon door

VEENHUIZEN – De geplande voorstellingen van het Pauperparadijs gaan gewoon door. De bezwaren van een drietal omwonenden heeft de rechter ongegrond verklaard. De bezwaarmakers klaagden over geluidsoverlast van bezoekers en de acteurs van de voorstelling. Ze eisten dat het aantal voorstellingen, 52, zou worden verminderd of helemaal niet door zouden gaan. Dat vond de rechter niet nodig. Wolter Lommerde, producent van het theaterspektakel, is blij. Mocht de rechter de omwonenden gelijk hebben gegeven, had Lommerde waarschijnlijk een faillissement tegemoet kunnen zien. Nu al moesten er meer voorstellingen worden gedraaid dan vorig jaar om quitte te draaien. De omwonenden kunne eventueel nog bezwaar maken tegen de uitspraak bij de Raad van State.