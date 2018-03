Voorwaardelijke celstraf voor bejaarde Rodenaar wegens betasten jongentje

RODEN – De 80-jarige man uit Roden die op 5 mei van vorig jaar een 8-jarig jongetje betaste is door de rechtbank veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf. De straf valt lager uit dan het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste, namelijk vier maanden onvoorwaardelijke celstraf. De bejaarde man betaste de rug van het ventje in een park in Nieuw-Roden. Het jongetje was in het park om de dieren te voeren. De officier van justitie stelde dat de man het jongetje ook in het geslachtsdeel en op zijn buik had aangeraakt. Dat had het slachtoffertje verklaard. De rechtbank vindt dat daar onvoldoende bewijs voor is. De man ontkent dat hij het jongetje heeft aangeraakt. Hij kwam tijdens de rechtszaak van 2 weken geleden niet opdagen. De rechtbank eist dat de man het jongetje een schadevergoeding van 600 euro betaalt. De bejaarde Rodenaar is eerder in opspraak geweest vanwege vermeend pedoseksueel misdrijf. Toen heeft het OM de zaak wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.