VOR: kwestie van oppoetsen en bijtanken

RODEN – De Stichting Vervoer voor Ouderen Noordenveld (VOR) hecht grote waarde aan een veilig vervoer van haar passagiers. Om te zorgen dat de verkeerskennis van de medewerkers optimaal is en blijft, is het project ‘oppoetsen en bijtanken’ uitgevoerd. Mevrouw Reyntjes van Veilig Verkeer Nederland heeft dit project verzorgd. Het bestond uit een theoretisch- en een praktisch deel. Aan de hand van vragen over verkeerssituaties zijn de huidige verkeersregels en vooral de laatste wijzigingen besproken. Tijden het praktijkdeel is het rijden met de bussen aan de orde geweest, onder andere een slalom voor- en achteruit. Maandag werd het project afgesloten bij Ensing in Peize. De deelnemers kregen een certificaat.