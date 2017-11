Vrachtwagens op Hobbymarkt Peize

RODEN – Op zondag 5 november wordt de 24e editie van de Hobbymarkt Peize in de sporthal Peize georganiseerd. Met deze locatie is het evenement de afgelopen jaren fors gegroeid en trekt het inmiddels standhouders en bezoekers uit heel Noord Nederland. Een poppen- en berendokter houdt er spreekuur en kan zo mogelijk ter plaatse reparaties uitvoeren. Speciaal voor de mannen/jongens is er ditmaal een apart aangelegde baan waarop radiografisch bestuurbare vrachtwagens zullen rondrijden. De zaal is open 11.00 – 17.00 en de entree bedraagt slechts 2 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis).