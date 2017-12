Vrijwilligers bereiden imposante boekenmarkt voor

Opbouw Roderboekenmarkt in volle gang

RODEN – In de laatste week van het jaar, zal aan de Ceintuurbaan Noord de jaarlijkse Roderboekenmarkt plaatsvinden. Het boekenspektakel – wat ieder jaar op duizenden boeken en een groot aantal bezoekers kan rekenen – wordt momenteel druk voorbereid. Het recept is bekend, maar met een nieuw bestuur komt de markt voor nieuwe uitdagingen te staan. In de ruimte waar voorheen de Paardendrogist gehuisvest was, staan de rijen boeken nu zover als het oog rijkt. De 21ste editie van de Roderboekenmarkt lijkt een groot succes te worden.

De imposante ruimte, tegenover Rijpma Automaterialen, wordt goed benut. In de grote hal staan rijen met boeken, maar ook de kleinere, van tapijt voorziene ruimtes, worden benut. Boeken, elpees, dvd’s, cd’s, pockets, tijdschriften; je kunt het zo gek niet bedenken, of de Roderboekenmarkt heeft het in huis. Voor een spotprijs gaan ze de deur uit. Boeken die vaak nog in uitstekende staat zijn en niet van nieuw te onderscheiden zijn, kan men hier voor twee euro weghalen. ‘Bijzondere boeken gaan soms wel voor een hogere prijs over de toonbank’, zegt Jenny Klerk, verantwoordelijk voor de PR van de boekenmarkt. ‘Verzamelaars hebben hier meer geld voor over. Uiteraard hebben we zelf een aantal specialisten, die een bijzonder boek – en soms een heel oud boek – op waarde kunnen schatten. Dan weten wij ook wat er voor mogen vragen.’

Jenny is onderdeel van het nieuwe bestuur van de Roderboekenmarkt. Het nieuwe bestuur debuteert dit jaar, en daar komt nog wel wat bij kijken bekent zij. ‘Het is veel werk. We hebben ongeveer honderd vrijwilligers, waarvan sommigen hier iedere dag zijn. Er zijn mensen die hier meer dan veertig uur per week aan besteden momenteel.’ Dat doen ze uiteraard graag. ‘Onze vrijwilligers hebben eigenlijk allemaal wel iets meer boeken. Voor hen is het geen straf om hier veel mee te helpen. Daarnaast verplichten wij ze natuurlijk niets, we schrijven hun uren niet op’.

Een belangrijk punt voor het bestuur van de boekenmarkt, is het vinden van een geschikte ruimte. Vorig jaar werd de boekenbeurs nog in het Magista- gebouw in Roden, een gebouw met driehonderd vierkante meter aan oppervlakte. Op de nieuwe locatie is het oppervlak verdubbeld. De boekenmarkt is qua oppervlakte en aantal boeken één van de grootsten van Noord-Nederland. ‘Jaarlijks zamelen we ongeveer 40.000 boeken in. Deze krijgen we gratis en verkopen we voor een prikkie’, zegt Elly Pries, vrijwilligster van het eerste uur. Toch is het volgens haar niet zo dat bezoekers van de boekenmarkt uren moeten zoeken naar dat ene boek. ‘Onze kracht is de sortering. Daar zijn we heel precies in. We sorteren alle boeken in een bepaalde categorie. Bezoekers geven vaak aan dat zij dit erg fijn vinden’, zegt Elly. De bezoekers komen dan ook ieder jaar in grote getalen. Jaarlijks mogen ze toch al gauw op tweeduizend bezoekers rekenen. De categorieën lopen uiteen van theologie naar geschiedenis, en van vrijetijds- naar sportboeken. Ieder jaar zien de vrijwilligers bepaalde trends terugkomen. Zo neemt het aantal kookboeken op de markt toe, omdat men zich steeds meer bezighoudt met goede en gezonde voeding.

De taken worden ordelijk verdeeld. Iedere grote categorie heeft zijn eigen ‘lokaalhoofd’. ‘Een lokaalhoofd is de verantwoordelijke voor een bepaalde categorie. Zij heten lokaalhoofd, omdat de boekenmarkt vroeger in de Meester de Vriesschool te Nieuw-Roden werd gehouden. Daar had iedere categorie zijn eigen lokaal en dus zijn eigen lokaalhoofd’, verklaart Jenny Klerk, die zich duidelijk heeft verdiept in de geschiedenis van boekenmarkt. De eerste editie van de Roderboekenmarkt, noemt zij een ‘vuurdoop’ voor het bestuur. ‘Het begon in november 2016 eigenlijk al. Sindsdien keken we naar een geschikte locatie. Het inzamelen van de boeken neemt drie maanden in beslag. We begonnen in oktober en willen het voor kerst af hebben. Wanneer de boekenmarkt geweest is, wacht ons nog één grote taak. We moeten dan binnen 1,5 week alle boeken eruit hebben.’ Boeken die overblijven, krijgen over het algemeen een tweede of derde leven. Een gedeelte wordt opgeslagen, een gedeelte gaat naar Better Books World of naar een andere organisatie die de boeken nog graag wil overnemen. Slechts een heel klein gedeelte wordt weggegooid, en dat is dan puur omdat er geen opslagruimte meer voor is.

Net als voorgaande jaren verwacht de organisatie dat er een flinke rij mensen voor de deur van de Boekenmarkt zullen staan op donderdag 28 december. ‘De markt gaat dan om 9:00 uur open en om 17:00 uur dicht, dat geldt ook voor vrijdag 29 december. Meestal staat er voor de eerste dag een rij voor de deur. Dit zijn over het algemeen verzamelaars, die vroeg uit de veren zijn om speciale boeken te bemachtigen’, zegt Jenny. ‘Dat wil niet zeggen dat alle mooie boeken ’s ochtends al weg zijn. Het gaat hier echt om bijzondere, zeldzame boeken waar verzamelaars goed geld voor over hebben. Met meer dan 40.000 boeken blijft er genoeg moois over. Je hoeft er niet als één van de eersten bij te zijn, om met een aantal mooie titels naar huis te gaan.’

Naast het inrichten van de boekenmarkt, wordt er ook rekening gehouden met een stukje catering. Koffie, thee, soep, broodjes: het zal allemaal te koop zijn op 28 en 29 december. Veel boekenliefhebbers zien de Roderboekenmarkt als een gezellig dagje uit. Sommigen vertoeven hier uren. Met de catering geven zij een extra dimensie aan de boekenmarkt.

Tot de deuren eind december open zullen gaan, zal het bestuur en de flinke groep vrijwilligers het nog druk krijgen. Het is hard werken voor de vrijwilligers, die zich maar al te graag tussen de boeken begeven. Dat moet ook wel wanneer je er dagelijks mee bezig bent. Het aantal boeken, de ruimte en het aantal vrijwilligers bij elkaar opgeteld, belooft het een imposante editie van de Roderboekenmarkt te worden.

De Roderboekenmarkt zal op donderdag 28 en vrijdag 29 december van 9:00 tot 17:00 uur plaatsvinden. Entree kost op donderdag twee euro en op vrijdag slechts één euro. Meer informatie? E-mail: info@roderboekenmarkt.nl, telefoonnummer: 0620894243.

KADER

Al jaren gaan de opbrengsten van de Roderboekenmarkt naar twee goede doelen. De Werkgroep Ghana, die zich inzet voor maatschappelijke projecten in het arme Noord-Ghana, is het ene goede doel. Het andere is de Werkgroep Tsjernobyl, die zich inzet door het organiseren van aansterkvakanties voor kinderen in Wit-Rusland. Beide werkgroepen zijn gevestigd in Roden en besteden het geld van de Roderboekenmarkt ieder jaar nuttig.

Elly Pries is naast vrijwilligster van de Roderboekenmarkt, ook bestuurslid van de Werkgroep Ghana. ‘De Roderboekenmarkt is eigenlijk begonnen als initiatief om geld op te halen, voor het realiseren van een eigen pand voor de Wereldwinkel te Roden. Toen dit doel behaald was, gingen we op zoek naar andere goede doelen. Uiteindelijk is er na goed overleg besloten om het geld voortaan naar Werkgroep Ghana en Werkgroep Tsjernobyl te geven.’