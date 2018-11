‘Vrijwilligers doen het niet voor de complimenten, maar verdienen die wel’ 

Gemeente Noordenveld neemt deel aan landelijke Vrijwilligersprijzen

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld doet vanaf dit jaar mee aan ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’. Deze landelijke verkiezingen worden georganiseerd om lokale en landelijke organisaties, én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Wethouder Kirsten Ipema (inzet) zetelt in de Noordenveldse jury. ‘Niet alleen willen wij vrijwilligers in het zonnetje zetten, we willen ook het bewustzijn van het vele werk van deze mensen aan het voetlicht brengen’, zegt Ipema.

De opzet van de verkiezingen is vrij helder. Iedere deelnemende gemeente kan drie lokale initiatieven (of dat nu een organisatie of een vereniging is) aandragen voor de verkiezingen. Uit alle aanmeldingen die binnenkomen, kiest een driekoppige jury de organisaties die Noordenveld zal voordragen voor de landelijke prijs. De jury bestaat uit Elisa Ligt (directeur Welzijn in Noordenveld), Tanja Haseloop (manager van de Noordenveldse Uitdaging) en Kirsten Ipema.

De drie initiatieven die er het meeste uitspringen, zullen door een landelijke jury worden beoordeeld. Daarnaast is er een publieksprijs en een passieprijs. Iedere gemeente zal – naast drie initiatieven – één vrijwilliger aandragen voor deze prijs. ‘Dat zal een vrijwilliger zijn die heel vaak voor een organisatie klaar staat’, zegt Ipema. Degenen die stemmen op een initiatief, krijgen de mogelijkheid om ook één vrijwilliger van die organisatie aan te wijzen voor de Passieprijs. Dat is niet verplicht, maar kan dus wel. Tot en met 1 december kunnen organisaties en vrijwilligers worden aangemeld voor de verkiezingen.

Dat wethouder Ipema in de jury van de vrijwilligersprijs zetelt, mag geen grote verrassing heten. Niet alleen heeft zij zorg en welzijn in haar portefeuille, ook staat zij in het Langeloër dorpsleven bekend om haar inzet voor het dorp. Als inwoonster van Langelo zette zij zich hier jarenlang belangeloos voor in. ‘Ik zat in het bestuur van de dorpsbelangenvereniging’, vertelt Ipema. ‘In principe kwam het vooral neer op het organiseren van activiteiten. Wat je in een klein dorp ziet, is dat het op vaak op dezelfde mensen aan komt. Dat beseffen mensen zich niet altijd, dus is het goed om daar eens aandacht aan te geven.’ Daarbij wil Ipema benadrukken dat er ongezien vaak een hoop van vrijwilligers wordt gevraagd. ‘Als wij in Langelo iets organiseerden, moesten we dat telkens aanjagen. Simpelweg een briefje ophangen in de huiskamer van Langelo is niet genoeg.’

In Noordenveld worden volgens Ipema ontzettend veel evenementen door vrijwilligers gedragen. ‘Achteraf is men de vrijwilligers altijd heel dankbaar, maar voor complimenten hoef je het niet te doen. En zo staan eigenlijk alle vrijwilligers er ook in: zij doen het niet voor erkenning. Maar dat wil niet zeggen dat deze mensen geen erkenning verdienen. Vandaar dat wij als gemeente ons graag aansluiten bij zo’n actie’, zegt Ipema.

Vanuit haar functie als wethouder krijgt Ipema geregeld vrijwilligers(organisaties) over de vloer. Het valt haar op dat het steeds lastiger wordt om nieuwe vrijwilligers te vinden. Iets wat ze vanuit haar eigen vrijwilligerservaring ook al ondervond. Zo zijn bestuursfuncties niet heel populair meer. ‘In een bestuur gaat al snel aardig wat tijd zitten. Daarbij heb je een grote verantwoordelijkheid. Als lid van het bestuur waak je over een organisatie die voor betrokkenen veel betekent’, stelt Ipema. Een relatief grote verantwoordelijkheid dus. En de gemeente Noordenveld doet zelf ook een beroep op die verantwoordelijkheid. ‘In onze plannen voor de komende vier jaar, willen wij initiatieven vanuit het dorp stimuleren en ondersteunen. Kijk maar naar het Dorpenfonds. Daarbij moeten de plannen vaak van een Dorpsbelangenvereniging komen. Dat zijn allemaal vrijwilligers en dus is het als gemeente goed om hier positieve aandacht voor te vragen’, aldus Ipema.

De verschillende initiatieven “strijden” als het ware voor een plek bij de landelijke verkiezing. Dat wil niet zeggen dat de gemeente Noordenveld de actie puur als een soort schoonheidswedstrijd voor vrijwilligers vindt. Integendeel. ‘Natuurlijk is het lastig om vrijwilligers te vergelijken. Het is niet zo dat één vrijwilliger beter is dan de ander. We doen temeer mee aan deze actie, om van elkaar te kunnen leren. Wat doen de verschillende organisaties om het leuk te houden voor de vrijwilligers? Hoe betrekken zij nieuwe vrijwilligers bij hun organisatie? Het gaat dus om veel meer dan een wedstrijd. Het gaat erom dat de organisaties van elkaar kunnen leren en dat vrijwilligers een blijk van waardering ontvangen’, aldus Ipema.

Hoe groot de kans is dat een initiatief uit de gemeente Noordenveld er uiteindelijk met de landelijke prijs vandoor gaat, moet nog blijken. Sowieso zullen de drie voorgedragen initiatieven door de gemeente in het zonnetje worden gezet, evenals de vrijwilliger die mee zal strijden voor de Passieprijs. Of een vereniging/organisatie uit een grotere gemeente per definitie meer kans maakt om landelijk in de prijzen te vallen, durft Ipema niet te zeggen. ‘Ik hoop dat de jury puur naar het inhoudelijke deel krijgt. In Noordenveld zijn namelijk genoeg organisaties die een goed verhaal hebben en op een unieke manier te werk gaan.’

Wie er met de Passieprijs vandoor zal gaan, is een goede vraag. Volgens Ipema zijn er tal van vrijwilligers die hiervoor in aanmerking komen. ‘In Noordenveld zie je veel vrijwilligers die in meerdere organisaties zitten. Dat zijn eigenlijk altijd mensen die heel maatschappelijk betrokken zijn’, zegt Ipema. ‘Nu ik wethouder ben en zorg en welzijn in mijn portefeuille heb, heb ik meer zicht op wat er in Noordenveld allemaal gebeurt en wie dat mogelijk maken. Er gebeurt hier veel.’ Een landelijk hoofdprijs voor een initiatief of vrijwilliger uit Noordenveld zou mooi zijn, maar is volgens Ipema niet het doel. ‘Het doel is het vergroten van bewustzijn en het delen van kennis. Dat vind ik nog veel belangrijker.’

Tot en met 1 december kunnen initiatieven en vrijwilligers zichzelf of iemand anders aanmelden. Voor de vrijwilligersprijs kan dat via www.gemeentenoordenveld.nl/vrijwilligersprijs. Voor de Passieprijs kan men terecht op www.gemeentenoordenveld.nl/passieprijs. Aanmelden kan tot 1 december. Voor vragen kan eenieder terecht op www.vrijwilligersprijzen.nl/faq of bij Leonie van Roekel (l.vanroekel@gemeentenoordenveld.nl of 050 5027222).