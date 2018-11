Vrijwilligers maken zich op voor grootste overdekte boekenmarkt van het Noorden

Roder Boekenmarkt gaat met haar tijd mee

RODEN – Al sinds de herfstvakantie bruist het oude Aldi-pand aan het Julianaplein te Roden weer als vanouds. Vroeger kwam het winkelend publiek hier voor goedkope boodschappen bij de van oorsprong Duitse winkel. Sinds de verhuizing naar de Padkamp, staat het pand van de Aldi echter leeg. De Roder Boekenmarkt brengt hier verandering in. Ondanks dat de markt – zoals altijd – pas tussen kerst en oud en nieuw zal plaatsvinden, is het er nu al een drukte van belang. Jenny Klerk, sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de pr van de grootste overdekte boekenmarkt van het Noorden, leidt de Krant rond op de nieuwe marktlocatie.

De voormalige Aldi ademt nou niet bepaald sfeer. Het interieur van de nieuwe marktlocatie is grijs en kaal, en het enige licht komt van oude tl-buizen. Het gaat nog een flinke klus worden om de locatie gezellig aan te kleden, beseft ook Jenny zich. ‘Maar ik denk wel dat het gaat lukken’, zegt zij. De bedoeling is om – direct na de ingang – een leeshoek in te richten. Momenteel staat de beoogde locatie nog vol met bananendozen. ‘Als die dozen hier weg zijn, valt er wat van te maken. We weten het vast leuk aan te kleden. Misschien wat kerstversiering, posters aan de wand, noem maar op.’ De bananendozen die er nu nog in grote getale staan, zijn onmisbaar voor de Roder Boekenmarkt. De stevige dozen zijn perfect om boeken in te verplaatsen. Vandaar dat de boekenmarkt een afspraak heeft met winkels in Roden en Leek, om bananendozen gratis over te nemen. Daarbij heeft de markt dit jaar voor het eerst rolcontainers tot haar beschikking. Het lijken kleine dingen, maar voor de Roder Boekenmarkt zijn het essentiële onderdelen voor een goed verloop van de markt.

Zoals beloofd verzorgt Jenny een rondleiding door het pand. Ze merkt er bij op dat dit pand qua oppervlakte groter is dan vorig jaar, toen de markt in het voormalige pand van de Paardendrogist werd gehouden. ‘Het is de op één na grootste locatie van de boekenmarkt’, schat Jenny in. ‘Het voordeel is dat wij de markt direct verkoopklaar kunnen maken. Vorig jaar was dat niet het geval en konden we delen van de markt pas tegen het eind inrichten. Dat hoeft nu niet meer.’ Net als ieder jaar was het een uitdaging om een passend pand te vinden voor de boekenmarkt. Heel even werd gedacht aan de Vrijbuiter als locatie, maar een serieuze optie werd het nooit. Vandaar dat ze terecht kwamen aan het Julianaplein. ‘De tijd dat we gratis een locatie tot onze beschikking kregen, is voorbij’, zegt Jenny. ‘We zijn blij met deze ruime locatie en betalen niet de hoofdprijs.’

Terug dan naar de rondleiding. Wie op 28 en 29 december de boekenmarkt bezoekt, stuit als eerste op de afdeling ‘geluidsdragers’. Daaronder worden cd’s, dvd’s en langspeelplaten gerekend. Videobanden worden weggegooid. ‘Die raken we nooit kwijt’, zegt Jenny. Desondanks ziet zij een stijging in de populariteit van langspeelplaten. ‘Dat komt weer helemaal terug. Artiesten brengen zelfs weer muziek op elpees uit.’ Even verderop komen we in het domein van Geke, die al jaren betrokken is bij de Roder Boekenmarkt. Zij houdt zich vooral bezig met puzzels en heeft op haar sorteertafel zojuist een puzzel uitgestald. ‘Ik kijk of deze compleet is’, zegt ze. ‘Nee, ik controleer ze niet allemaal. We gaan er vanuit dat de puzzels die worden ingebracht ook compleet zijn. Dat zeggen wij er ook expliciet bij. Maar je ontkomt er niet aan dat er af en toe een onderdeel ontbreekt.’

Geke is een ‘rubrieksvertegenwoordiger’. Jenny legt uit: ‘Vroeger werd de boekenmarkt in een school gehouden en werden rubrieken per lokaal ingedeeld. De verantwoordelijken noemden we dan ‘lokaalhoofd’. Omdat die benaming niet meer van deze tijd is, hebben we voor rubrieksvertegenwoordiger gekozen.’ Sowieso gaat de Roder Boekenmarkt met haar tijd mee. Jenny is – wanneer ze aanwezig is aan het Julianaplein – floormanager. ‘Dat klinkt nogal chique, maar uiteindelijk houdt dat in dat ik verantwoordelijk ben voor wat er op de vloer gebeurt. Ik ben het aanspreekpunt voor bezoekers, maar zorg ook dat er genoeg koffie is. En er gaat nogal wat koffie doorheen!’, lacht ze.

De boeken die worden ingeleverd gaan meestal voor een schijntje van de hand. Toch zitten er altijd pareltjes tussen, die meer geld opleveren. Verzamelaars weten die vaak te vinden en staan ervoor al vroeg in de rij. Om boeken op waarde te schatten, is enige expertise geen overbodige luxe. Die expertise heeft de boekenmarkt in huis met Remmelt Booij. Hij houdt zich bezig met de ‘curiosa’, de bijzondere boeken. Gewapend met een loep beoordeelt hij boeken op originaliteit en authenticiteit. ‘Speciale boeken bieden wij alvast via het internet aan’, laat hij weten. ‘Die boeken zijn duurder en kunnen wij beter via internet verkopen. De meeste mensen die naar een boekenmarkt gaan, kopen geen exemplaren van zestig euro. Die willen een goedkoop boek voor één of twee euro. Online kunnen wij de speciale exemplaren dus verkopen.’ Daarmee is meer dan eens veel geld gemoeid. ‘We hadden eens een boek over de rivier de Theems in ons bezit. Dat was een Franstalig boek, wat wij uiteindelijk verkochten aan een verzamelaar in Oxford. Grappig hoe zo’n Frans boek over de Theems, via ons in Oxford beland.’

Remmelt ziet het als een verantwoordelijkheid om boeken een gepast tweede leven te geven. ‘Mensen leveren hier trouw hun boeken in, omdat ze weten dat die boeken goed terecht komen. Daar moeten wij dan ook zorg voor dragen.’ Dat er jaarlijks nog veel boeken worden ingebracht, komt volgens Remmelt door de hoge gunfactor. ‘De opbrengst gaat naar goede doelen (Stichting Ghana Werkgroep Roden en de Werkgroep Tsjernobyl Roden-Leek, red.) en de overige boeken geven wij zoveel mogelijk een tweede leven. De mensen weten dat en daarom krijgen wij nog ieder jaar zoveel exemplaren binnen.’ Vorig jaar telde de Roder Boekenmarkt ongeveer 50.000 boeken. Hiervan werden er zo’n 20.000 verkocht. ‘Er blijft veel over’, beaamt Jenny. ‘Maar we gooien niet veel weg. Vorig jaar hebben boeken aan een kringlooporganisatie kunnen geven. Vanuit mijn achtergrond in het onderwijs heb ik boeken bij scholen aan de man kunnen brengen. Zo komt alles goed terecht.’

Boeken weggooien doet pijn, geeft Jenny toe. ‘Er zit veel moois bij en soms doe je boeken met pijn in het hart weg. Maar het kan dan niet anders.’ De Roder Boekenmarkt wordt overeind gehouden door de vele vrijwilligers. Het zijn er een krappe honderd, waarvan acht bestuursleden. Arie van der Klei is voorzitter van de Roder Boekenmarkt. Daarnaast is hij goed in het onthouden van cijfers. ‘Vorig jaar haalden wij met de markt zo’n 25 à 26 duizend euro op’, zegt hij. Kijkend naar het aantal dat er nu al is binnen gebracht, heeft Arie vertrouwen in wederom een goede opbrengst. Rinus, die druk is met het sorteren van de binnen gebrachte boeken, kan dit beamen. ‘Ik heb de indruk dat het de goede kant op gaat’, zegt hij. ‘Eind november stopt het inbrengen. Vergeleken met vorig jaar rond deze tijd, hebben we nu meer boeken.’

Het bestuur van de Roderboekenmarkt zou graag wat jongere vrijwilligers willen verwelkomen. ‘We willen ze weer interesseren voor boeken’, zegt Arie. ‘We zien tijdens de markt wel jongeren, maar zouden het leuk vinden als ze ook een handje zouden helpen. Een deel van het vrijwilligerswerk is het versjouwen van zware dozen. Onze vrijwilligers worden – met veel respect – een dagje ouder, waardoor dat zware werk lastiger wordt. Jonge handen zijn dan zeer welkom.’ Over de toekomst van de boekenmarkt maakt de voorzitter zich in ieder geval geen zorgen. ‘Je hoort vaak dat mensen minder lezen, maar daar merken wij niets van.’ Bang dat de boekenmarkt zal verdwijnen, is het bestuur dan ook zeker niet. Dit jaar vindt alweer de 22ste editie van de grootste overdekte boekenmarkt van het Noorden plaats.

KADER

Boeken inleveren kan bij de Wereldwinkels in Roden, Leek en Norg en bij het Verenigingsgebouw te Veenhuizen. Inleveren bij de boekenmarkt zelf kan op maandag tot en met woensdag van 9:00 tot 16:00 uur. Op de donderdag kan dit van 14:00 tot 16:00 uur en van 19:00 tot 21:00 uur. Op afspraak is het mogelijk om ook zaterdags boeken in te leveren. Kijk voor meer informatie op: www.roderboekenmarkt.nl.