Vrijwilligers onderhouden begraafplaats

VEENHUIZEN – De begraafplaats in Veenhuizen is een Rijksmonument. In de volksmond staat het ook wel bekend als ‘het Vierde gesticht’. Van het voor jaar tot en met het najaar wordt er wekelijks door een groep vrijwilligers gewerkt aan het onderhouden van de graven. Tiny Veenstra is 1 van hen en vanaf het begin af aan betrokken bij de onderhoudswerkzaamheden.

‘Iets meer dan 20 jaar geleden zijn we met een kleine groep vrijwilligers begonnen. Het was toen een enorme puinhoop. Alles roestig, vervallen en er was veel stuk. Met een groep van 5 vrijwilligers zijn we toen gestart met de onderhoudswerkzaamheden en dat doe we tot op de dag van vandaag nog steeds. Nu met 15 vrijwilligers. Ik mag wel zeggen een fantastisch stel dat alle onderhoudswerkzaamheden aan de graven doen. We schilderen de spijlen, restaureren de graftrommels, houden de graven schoon en repareren kapotte graven. We vernieuwen niet, we onderhouden. Daar waar dat kan in overleg met de familie van de overledenen.’

De woensdag is de vaste werkavond. Rondom de klok van 18.00 uur wordt gestart en om 20.00 uur wordt er met een kop koffie afgesloten. Van de gemeente krijgt men een bijdrage om materialen te kopen. Het zijn vooral de grafzerken, graftekens, het lijkenhuisje en alle oudere graven op de begraafplaats die van onderhoud worden voorzien. Regelmatig zijn er excursies op de begraafplaats en in het lijkenhuisje is een kleine expositie te zien. Het Comité Begraafplaats Veenhuizen werd op 5 april 1995 opgericht. Momenteel zijn er plannen om er een stichting van te maken.

‘Naar meer vrijwilligers zijn we altijd op zoek,’ laat Tiny Veenstra weten. ‘Specifieke vaardigheden hoef je niet te hebben. We hebben voldoende klussen, dus er is altijd wel iets dat bij je past. En ook nog. Het is mooi en dankbaar vrijwilligerswerk. En we hebben een leuke groep mensen die nu het vrijwilligerswerk doen. Dat is ook belangrijk. Wie wil kan mij bellen op 0592 388419.

Rond 1830 werd de begraafplaats aangelegd. Er liggen ruim 16.000 mensen begraven. De begraafplaats kent een zestal vakken die bij het informatiebord worden beschreven.