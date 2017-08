Vrijwilligers renoveren Lettelberter aanlegsteiger

LETTELBERT – Enkele weken geleden heeft u in de rubriek ‘Zomertrip’ kennis kunnen maken met de recreatieve mogelijkheden van dorpshuis en watersportcentrum Lettelbert. Voor zover u natuurlijk nog niet op de hoogte was van het pareltje gelegen tussen Midwolde en Oostwold. “We hadden op dat moment de beschoeiing aan de walzijde gesloopt in verband met de renovatie die na 25 jaar nodig was”, laat Frans Traa weten. “De afgelopen dagen is dat deel van de renovatie uitgevoerd door vrijwilligers uit het dorp en van Zienn. Zoals in heel veel dorpen geldt ook in Lettelbert: als je zelf de handen uit de mouwen steekt, krijg je heel veel voor elkaar.” Op de foto ziet u een paar vrijwilligers aan het werk én het mooie resultaat dat ze hebben opgeleverd. Deze renovatie was mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Loket Levende Dorpen/Gebiedscoöperatie Westerkwartier.