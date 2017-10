Vrijwilligersavond Noordenveld

Vrijdagavond, half acht. De Ongenode Gast sluit aan achter een grote stoet mensen. Allen vrijwilligers, die door het Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld zijn uitgenodigd voor een feestelijke avond. Doel van de avond: vrijwilligers uit de gehele gemeente eens in het zonnetje zetten, om ze zo te bedanken voor hun tomeloze inzet.

De sfeer in café De Pompstee is goed. Menzo Kingma Boltjes, vrijwilliger bij Welzijn in Noordenveld, is vanavond ook als vrijwilliger aanwezig. Dat wil zeggen dat hij de gasten voorziet van muntjes en informatie. De muntjes zijn bij de bar in te wisselen voor een drankje naar keuze. In de vroege avond wordt er nog voornamelijk koffie en thee geschonken, terwijl men in het café- gedeelte van De Pompstee met elkaar aan de praat raakt. ‘Ouwe jongens krentenbrood’ voor veel vrijwilligers, die elkaar op menig evenement reeds hebben ontmoet. Zo staan Henk, Lia en Barbara uit Peize te babbelen met enkele vrijwilligers uit Roden. Allen doen zij ander vrijwilligerswerk. Henk is actief bij Welzijn in Noordenveld, zet Lia zich in voor De Hoprank en is Barbara actief bij Humanitas. Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn in grote getalen aanwezig. De mensen die bij menig evenement in Noordenveld onmisbaar zijn en altijd eerste hulp verlenen, mogen vanavond niet ontbreken. Zo is Linda Been aanwezig. Zij was recentelijk nog vrijwilligster bij Red Bull Kop over Kop, de tijdrit die door Noord-Drenthe slingerde en in Roden startte en eindigde.

Wanneer er is bijgepraat en de eerste muntjes zijn ingewisseld voor een vochtige versnapering, begeeft men zich naar de grote zaal, alwaar grote rijen stoelen staan opgesteld voor een groot podium. Bij binnenkomst overhandigt het welkomstcomité alle gasten een rolfluitje. Het levert taferelen op waar oud Sparta-trainer Barry Hughes van zou hebben genoten. In de zaal zijn niet alle stoeltjes gevuld, maar van de vierhonderd genodigden, zijn er toch ruim 350 man op komen dagen. Een mooie opkomst, zal de organisatie later ook beamen. Van de vijfhonderd organisaties die Noordenveld rijk is, zijn er zo’n honderd organisaties vanavond aanwezig. Geschat wordt dat er alleen al in Noordenveld zesduizend vrijwilligers zijn.

De Ongenode Gast zetelt zich naast Henk Kouwenberg, secretaris van Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld. Eén rij voor Henk zit een man nerveus op zijn rolfluitje te sabbelen. Hoogstwaarschijnlijk een fervent roker, die nog een goede drie kwartier geduld zal moeten hebben tot aan de pauze. Ondertussen is Trijn Riks, voorzitter van Steupunt Vrijwilligerswerk Noordenveld, het podium opgelopen. Trijn verzorgd het openingswoord, waarbij ze het niet bepaald kort, maar wel redelijk krachtig houdt. Uiteraard bedankt ze de aanwezigen uitgebreid en even later laat ze zich zelfs verleiden tot een mopje zingen. Op de melodie van ‘Bloody Mary’ wordt een zelfgeschreven tekst ten gehore gebracht. Het refrein van dit speciale ‘vrijwilligerslied’ wordt door een enkeling in de zaal meegezongen, waarna de microfoon snel wordt doorgegeven aan wethouder Jos Huizinga. Deze belooft direct dat hij geen lied ten gehore zal brengen, wat een zucht van opluchting door de zaal doet golven. Wethouder Huizinga bedankt niet alleen alle vrijwilligers, maar ook zijn voorganger Gerrit Alssema, die wegens gezondheidsproblemen zijn functie moest neerleggen. Een mooi gebaar van Huizinga, die zijn speech vervolgt met de woorden dat ‘vrijwilligers het cement van de samenleving zijn’.

Na de mooie woorden van wethouder Huizinga, is het de beurt aan de hoofdact van de avond. Opera Della Casa, een cabaretgroep die naast grappig ook muzikaal verrassend uit de hoek kan komen, verzorgd een optreden. De dames Marlies de Waard, Ineke Geleijns en Angelique Wardenier maken er een heus spektakel van en krijgen de vrijwilligers al gauw aan het lachen. De bijna vierhonderd genodigden hebben een prima avond en worden meer dan terecht in het zonnetje gezet. Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld, wat dit jaar haar tiende verjaardag viert, kan terugkijken op een mooie avond vol vermaak. Ook volgend jaar zal er weer een vrijwilligersavond worden georganiseerd, dan in Peize. Tot die tijd zullen de vrijwilligers op de achtergrond van menig evenement of stichting een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving in Noordenveld.

Wat: vrijwilligersavond Noordenveld

Wanneer: vrijdagavond 13 oktober

Hoe laat: 19:30 uur