Vrouwen ontmoeten vrouwen

RODEN – Op zaterdag 10 maart is er obs De Tandem aan de Klimop 2 in Roden van 13.30 tot 16.00 uur een ontmoetingsactiviteit voor vrouwen, tussen nieuwkomers en autochtone vrouwen. Een mooi initiatief dat uitgaat van GO Noordenveld, wat staat voor Gewone Ontmoetingen. De activiteit van 10 maart sluit daar prima bij aan.

Het belooft een gezellige middag te worden met vrouwen onder elkaar. Ook een activiteit waarbij nieuwkomers de hoofddoek af kunnen doen. Met koffie, thee, lekkere hapjes, make-up, henna en veel meer. De initiatiefnemers zijn Tessa Steghuis van WiN, die deel neemt aan GO Noordenveld, Tanja Haseloop van de Noordenveldse Uitdaging en Masoemeh Rasooli en Kamar Alhennawi (foto), twee vrouwen uit de doelgroep nieuwkomers.

Welzijn in Noordenveld geeft o.a. ondersteuning aan de twee vrouwen om dit idee vorm te geven. De Noordenveldse Uitdaging legt verbindingen met het bedrijfsleven voor deze activiteit. Het programma is voor alle vrouwen uit Noordenveld, zowel voor nieuwkomers als voor alle andere vrouwen uit de gemeente. Ontmoeting en ontspanning staan voorop. Elkaar ontmoeten, begrip voor elkaar opbrengen, onderlinge betrokkenheid stimuleren, ontmoeting zorgt voor herkenning en erkenning. Een gezellige middag waar onderling contact voor op staat.

Aanmeding kan van email steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl of even bellen voor info met WiN 050 3176500. Wie iets in de vorm van een hapje wil meenemen naar de middag uit eigen cultuur kan hiervoor een bijdrage aanvragen. De activiteit is mede opgezet in het kader van NLdoet.