Vrouwen van het CDA: midden in de samenleving

NOORDENVELD – Vrouwen in de gemeenteraad. Ze zijn flink in de minderheid. Als het aan het CDA ligt, komt hier verandering in. Zeker als je het de nummer drie en vier op hun kieslijst vraagt. Emmaly Scheepstra uit Een en Astrid Westra-Wagena uit Roden zijn ambitieus. ‘Een goede mix van mannen en vrouwen is belangrijk. Maar er moeten wel kundige mensen zitten.’

De 44-jarige Astrid uit Roden is de nummer vier op de lijst van het CDA Noordenveld. Ze is nog maar relatief kort actief bij de partij, al heeft politiek altijd haar interesse gehad. ‘In mijn studententijd ben ik wel lid geweest van het CDA, maar door de jaren heen verwaterde dat een beetje. Sinds kort ben ik dus weer lid’, vertelt Astrid. Daarnaast staat ze midden in de samenleving. ‘Ik ben actief in het jeugdbestuur van ONR en zit in de medezeggenschapsraad van GBS de Parel hier in Roden’, vertelt zij.

De 28-jarige Emmaly staat één plek hoger en is al zo’n tien jaar actief verbonden aan de partij. ‘Ik ben in een CDA-huis geboren’, lacht zij. Als relatief jong kandidaat-raadslid, houdt zij zich bezig met het welzijn van de jeugd. ‘Het is belangrijk om de jeugd te motiveren en te activeren. Zij moeten dan ook betrokken worden als het gaat om hun wensen. Met de jeugd samen dingen doen, dat is belangrijk’, vindt Emmaly.

Vooruitkijkend naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart, zijn de dames positief. Ze hopen stiekem op een uitbreiding van het aantal zetels voor het CDA. ‘Er moet sowieso één bij als wij willen dat Emmaly of ik in de raad zal komen’, zegt Astrid. Met een beetje geluk – als het CDA er een zetel bij krijgt en zij daarnaast een wethouder mogen leveren – komen ze zelfs allebei in de raad. En dat zou een flinke stunt zijn. ‘Het CDA heeft veelal een wat ouderwetse stempel’, meent Astrid. ‘Vaak denkt men dat wij een conservatieve partij voor oude mensen zijn.’ Het tegendeel is echter waar, menen Astrid en Emmaly. ‘We staan juist midden in de samenleving. Het probleem is dat er vaak gestigmatiseerd wordt. De mensen zien de C in CDA en denken automatisch dat wij tegen homohuwelijken en abortussen zijn’, zegt Emmaly. Astrid vult haar aan: ‘De C staat voornamelijk voor de Christelijke normen en waarden, van waaruit de partij is opgericht.’ Emmaly beaamt dat. ‘Het CDA is niet alleen voor mensen die geloven, het is juist een hele toegankelijke partij waar wij iedereen bij willen betrekken. Niet alleen de jeugd, ook de ouderen. Het zou trouwens een hele stunt zijn als wij als CDA straks twee vrouwen gaan leveren in de gemeenteraad.’

Aan enthousiasme geen gebrek bij het duo, die vinden dat er best wat meer vrouwen in de raad mogen komen. ‘Vrouwen zijn in sommige gevallen wat genuanceerder dan mannen’, zegt Astrid. Dat vindt Emmaly ook. ‘Meer vrouwen in de raad, zorgt voor een gezondere balans.’ Vandaar dat de twee ook al een raadsledencursus van het CDA heeft gevolgd. Zij zien niet op tegen de lange raadsvergaderingen. ‘We staan op de lijst omdat we graag in de raad willen komen’, zegt Astrid. Dat het wat korter mag, is desondanks een understatement. ‘Een scherpere tijdslimiet is wellicht een idee’, zegt Emmaly.

De komende tijd zal CDA Noordenveld actief campagne voeren. ‘We gaan sowieso nog flyeren. Daarnaast zijn we bezig om een event voor jongeren te organiseren in samenwerking met de ChristenUnie, maar dat is nog niet officieel bekend. Verder mogen mensen ons altijd aanspreken, wanneer er iets is. Wij kunnen dan altijd kijken wat wij voor diegene kunnen betekenen. Wat ons betreft spreken ze ons gewoon aan. Want als we niets weten, kunnen we ook niets doen.’