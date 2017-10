Vrouwen van Nu viert jubileum

NIETAP – Het 80-jarig bestaan van de Vrouwen van Nu van de afdeling Leek/Nietap is groots gevierd. In café De Waag te Nietap werd deze verjaardag middels een optreden van cabaret groep ‘Jong Belegen’ bejubeld. De cabaretgroep speelde de voorstelling ‘Wat een Circus’.

De Vrouwen van Nu van Leek/Nietap, zijn onderdeel van een veel grotere organisatie. De Vrouwen van Nu manifesteert zich zowel landelijk als regionaal en maakt zich sterk voor de positie van vrouwen in de hedendaagse samenleving. Met alweer de tachtigste verjaardag laat de afdeling in Leek/Nietap zien nog altijd een grote rol te spelen binnen de regionale maatschappij.