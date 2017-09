Vrouwen van Nu willen vooruit

RODEN – Bent u geïnteresseerd in kunstgeschiedenis of wilt u meer weten over de verkeerssituaties in Roden? Wilt u uw computerkennis opfrissen of liever creatief bezig zijn dan is dit uw kans. Vrouwen van Nu in Roden biedt aankomend seizoen een uitgebreid workshop- en cursusprogramma aan. Maar u kunt u ook aansluiten bij de al bestaande interessegroepen, bijvoorbeeld onze tuingroepen, kunstgroepen, de fiets-en wandelgroep, het volksdansen, de gym-club en natuurlijk ons bekende handwerk café. Op 19 september om half acht in de Pompstee worden de workshops, cursus en interessegroepen geïntroduceerd. Hierna vertelt de Groningse componist en arrangeur Jan Meiborg over de veelzijdigheid van zijn beroep, onder andere muziek schrijven voor musicals, koren en muziektheater. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Janneke Schelling, tel. 0508511661 of per e-mail: Jannekeschelling@ziggo.nl of www.vrouwenvannu.nl/roden/welkom-op-onze-afdelingssite