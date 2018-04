Vrouwenlobby werpt zijn vruchten af

De rookwolken van de verkiezingsstrijd zijn nog niet opgetrokken, of de nieuwe raad is al geïnstalleerd. Een jong en fris stel, waarvan zeven vrouwen. Voor dat laatste is flink gelobbyd door een aantal raadsleden en overige prominenten. De volgende missie van die lobby, is het toevoegen van vrouwelijke energie aan het college van burgemeester en wethouders. Sinds 2002 heeft het college van Noordenveld al geen vrouwelijke wethouder meer gehad. Ongetwijfeld ligt daar de volgende taak van de voorstanders van de ‘stem op een vrouw’-lobby. Of die vrouwelijke wethouder er dit jaar al komt? Dat lijkt me stug. Dan zou Gemeentebelangen een coalitie moeten vormen met Lijst Groen Noordenveld, en zou niet Henk Koekkoek maar Tineke Nieboer voor de wethouderspost moeten gaan. Ik verwacht nog steeds dat Gemeentebelangen samen zal gaan met PvdA/GroenLinks, dus acht ik de kans op een vrouwelijke wethouder niet zo heel groot.

Vorige week schreef ik al dat het grote gissen naar wethouders is begonnen. Ik noemde daarbij de naam van Jan ten Hoor, die ik afgelopen week sprak bij de beëdiging van de nieuwe raadsleden. Dat gesprek was van korte duur. ‘Ben je je al aan het voorbereiden voor het wethouderschap’, vroeg ik. ‘Dat is nog wat voorbarig’, lachte Jan. Einde gesprek. Het korte onderonsje heeft er niet voor gezorgd dat ik van mening ben veranderd. Integendeel. Ik geloof nog steeds dat Jan ten Hoor straks de tweede wethouder wordt namens Gemeentebelangen. Even leek ik zelfs een vleugje ‘betraptheid’ te bespeuren in de blik van Jan, maar dat kan aan mij liggen natuurlijk. Mijn mensenkennis is waardeloos, dus de kans dat ik de blik van Jan verkeerd heb ingeschat is aanwezig.

De afgelopen week op het gemeentehuis was overigens een verademing. Twee avonden was ik er, maar beide keren was de vergadering slechts van korte duur. De informele sfeer zorgde voor twee vermakelijke avonden. Een groot gemis was Jan Klinkenberg, vond ik. Het afzwaaiende raadslid van GroenLinks had ongetwijfeld een mooie afscheidsrede kunnen voeren. Jan Klinkenberg is iemand die altijd volledig gebruikt maakt van zijn spreektijd. Zoals Jan Kemkers heel terecht zei, begon hij vaak aan een lang verhaal waarvan je nooit wist waar het zou eindigen. Niet zelden werd de hele raad verrast door Klinkenberg, die met zijn bijzondere gevoel voor humor vaak de lachers op zijn hand kreeg. Persoonlijk genoot ik ook van de publieke onderonsjes van Anne Doornbos en Jan Klinkenberg. De twee ervaren raadsleden deelden steevast de autorit naar het gemeentehuis op de woensdagavond. Daarbij bespraken zij soms een aantal punten die er op het programma zouden staan. Volgens Doornbos hoorde hij meer dan eens een opmerking die hij in de auto had gemaakt, terug in de raad bij monde van Jan Klinkenberg. De twee Eeners zullen worden gemist om hun ervaring en humor.

Daarbij twijfel ik nog of ik afscheid moet nemen van dorpsgenoot Wietze de Wind. Als nummer vier op de lijst van PvdA, zit hij niet in de raad. Aan de andere kant ga ik er vanuit dat Alex Wekema ‘gewoon’ weer wethouder wordt. Als dat zo is, dan zal Wietze hoogstwaarschijnlijk terugkeren in de raad. Ik houd vast aan mijn eigen voorspelling en dus zal ik geen afscheid nemen van Wietze. Die zien we straks weer terug in de raad. Voor de PvdA betekent het, dat ze een ervaren raadslid en sociaaldemocraat in hart en nieren in de raad van Noordenveld behouden. Daarnaast is Wietze een fantastisch uithangbord. Ik denk niet dat er iemand in de raad is, die zo vaak vrijwillig op pad is als hij. Als hij niet deur-aan-deur gaat om mantelzorgers een hart onder de riem te steken, brengt hij kinderen naar school, is hij grensrechter bij de plaatselijke voetbalvereniging of zet hij zich in voor het KWF. De PvdA kan zijn handjes dichtknijpen met iemand als Wietze.

De komende tijd zal het weer wat rustiger worden wat betreft gemeentelijke bijeenkomsten. De volgende raadsvergadering vindt plaats op 25 april en tot die tijd zal het voornamelijk over de collegevorming in Noordenveld gaan. De eerste ‘echte’ raadsvergadering zal plaatsvinden op 25 april. Tegen die tijd zal ondergetekende er niet bij zijn. Of ik er geen zin meer in heb? Jawel, hoor. Maar als ik moet kiezen tussen een weekje Zuid-Frankrijk of een raadsvergadering in Roden, dan is de keuze snel gemaakt. Al liggend aan het zwembad zal ik dan vast even denken aan de raadsvergadering. Mét Wietze de Wind, uiteraard. En met wethouder Ten Hoor.

