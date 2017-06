VV Roden in Rolde tegen gehavend Noordster

Nog één keer moet VV Roden aan de bak. Nog één keer moet alles kloppen. Wint VV Roden zondag van Noordster, dan promoveert de club voor het eerst in haar bestaan naar de eerste klasse. En die kans is reeel. Noordster kampt met een blessuregolf. Noordster werd afgelopen zondag verpletterd door Rolder Boys. De ploeg van trainer Kenny Koning miste veel basisspelers, zoals dit ook aanstaande zondag nog het geval zou zijn. Ook topschutter Kees Dun viel zondag al vroeg uit. Het is maar de vraag of hij er zondag bij is. Bij VV Roden begint de accu logischerwijs ook leeg te raken, al was de inhaalrace tegen LAC Frisia knap: van 3-0 naar 3-3. Dat de ploeg van Harry Zwiers met 3-0 achter kwam terwijl het met een man meer speelde, spreekt weer niet in het voordeel van de Roners. Kortom: wie is het fitst? Kunnen beide ploegen een beroep doen op hun topscorers Dun en De Vries? Bij welke ploeg is de wil om te winnen het grootst?

De beslissingswedstrijd tussen VV Roden en Noordster wordt zondag gespeeld op het veld van Rolder Boys. De aftrap is om 14.00 uur.