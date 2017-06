VV Roden laat unieke kans liggen

ROLDE – VV Roden speelt ook volgend seizoen in de tweede klasse. In het beslissingsduel in Rolde tegen Noordster lieten de mannen van trainer Harry Zwiers een werkelijk unieke kans op promotie liggen. Een lot uit de loterij dat niet verzilverd werd. Noordster, met vier half fitte spelers in de basis en een reservebank die bestond uit spelers van lagere elftallen, won door de twee spitsen: Kees Dun en Mark Wever. Beiden raakten amper een bal maar schoten hun ploeg wel naar de eerste klasse. Trainer Zwiers kon niet beschikken over topscorer Rene de Vries. Freddy van der Velde startte wel weer in de basis, waardoor Bert Roede doorschoof naar de frontlinie. Met Van der Velde verliep de opbouw weliswaar wat beter, het tempo lag zo laag dat de Pekelders de kans kregen zich telkens weer te hergroeperen. Ook maakte Roden voor rust slechts zelden gebruik van de man meer situatie op het middenveld. Want die was er steeds. Ofwel de middenvelders wilde de bal niet, ofwel de achterste vier bleken zondag niet die inspeelpass in de benen te hebben. Noordster nam de leiding, Rik Wubs slingerde een bal van de zijkant richting doel en zonder dat iemand de bal raakte vloog de leren knikker tegen de touwen: 1-0. Daarna was het meeste balbezit voor de Roners. Misschien was het de warmte of waren het de zenuwen, Roden bleef volharden in nodeloze lange halen. Toch leverde het wat kansjes op. Robin van der Tuin kwam goed door maar zag zijn schot nog net geblokt, Bert Roede kopte over en Rutger van der Laan twijfelde tussen een schot en een voorzet: het werd er iets tussenin. De individuele klasse van Van der Tuin zorgde voor een 1-1 ruststand. De jongeling kapte en draaide zich vrij en schoot via de binnenkant van de paal raak. Toen al bogen de hoofden van de spelers van Noordster. De Pekelders bleken na rust helemaal op. Roden had zeventig procent balbezit en had het duel in het eerste kwartier na de rust moeten beslissen. Moeten inderdaad, want de ruimtes waren groot, de verdedigers van Noordster lagen op apengaten en de mogelijkheden legio. Van der Tuin schoot rakelings voorlangs, een schot van Roede werd geblokt en andere mogelijkheden werden geen kansen omdat Roden net niet die ene, precieze voorzet of eindpass kon leveren. Toen Vincent van Santen gewisseld werd, hij had last van krampverschijnselen, was het plots gedaan met de uitgespeelde kansen. Oké, uit corners en standaardsituaties werd het soms hachelijk, van een gelukte aanvalsopzet was vanaf dat moment geen sprake meer. Noordster wankelde, bleef overeind, knalde alles naar voren maar kreeg toch de beste kans op de 2-1. Wever schoot van dichtbij in, Rutger Beuzenberg redde fantastisch. Verlenging dus. Gunstig voor Roden dacht iedereen. Tot de kramp er bij Rutger van der Laan in schoot en Roden dus met tien man speelde, al bleef de linkspoot wel in het veld. Niets lukte nog bij Roden. Alle ballen werden lang gespeeld. Maar waarheen? Vrije ballen werden zo buiten de lijnen geschoten, alsof Roden ineens niet meer wist wat te doen. Noordster bleef volharden in verdedigen en deed dat redelijk. Zelfs de veel te zware maar wel slimme Marcel de Boer bleef overeind. De gasten hoopten op dat ene momentje van topschutter Kees Dun. En die kwam. In minuut 100 profiteerde hij van gebrek aan rugdekking bij Roden en verschalkte hij met zijn allerlaatste krachten doelman Beuzenberg: 1-2. Roden was niet wakker. Het maakte de meest vreemde keuzes, maakte technische fouten en wist haar beste man Robin van der Tuin, met eerder Vincent van Santen de enigen die iets uit het niets kunnen creëren, slechts zelden nog te bereiken. Voorzetten waren veel te hoog, corners te laag, ballen gingen onder de voet door en ook de wissels sorteerden geen effect. In de slotminuut besliste N oordster het duel. Mark Wever, tot dan toe ook nagenoeg onzichtbaar, maakte de 1-3. Noordster promoveert, Roden speelt volgend seizoen gewoon weer in de tweede klasse. Niemand bij Roden die dat overigens een ramp vindt. Pas later zullen de hoofdrolspelers beseffen welke unieke kans zij in Rolde lieten liggen. Noordster lag al, alleen het nekschot ontbrak nog. Roden vergat dat te geven. Jammer maar helaas. Jammer ook voor de afscheid nemende Beuzenberg en Rolf Dussel. De middenvelder speelde weer prima, al werd hij iets teveel in de rol van spelmaker gedwongen. Zwiers zal hem zeker missen volgend jaar zoals dat ook geldt voor talent Van der Tuin. Bijzonder bij VV Roden, één van de veertig spelers straks bij Be Quick 1887. Misschien wat te vroeg, maar hij gaat voor zijn kans hogerop. Al met al speelde Roden een prima seizoen. Het deed tot de laatste speeldag mee om de titel, klopte Germanicus in de nacompetitie en stond al met een voet over de drempel van de eerste klasse. Tot er zondag na ruim een uur voetbal iets gebeurde, waar niemand ooit de vinger nog op kan leggen. Roden stopte met voetballen en liet Noordster in leven. Met verstrekkende gevolgen.

Roden – Noordster 1-3 (n.v.) 7. Rik Wubs 0-1. 44. Robin Van der Tuin 1-1. 100. Kees Dun 1-2. 119. Mark Wever 1-3. Scheidsrechter: De Jong. Toeschouwers 750. Roden: Beuzenberg, Brouwer (Carras), Idema, Van der velde, Ahlers (Van Dijk), Dussel, Van Santen (Ter Arkel), Van der Laan, Roede, Van der Tuin, Bos.

Sterren van het veld: Pluimen voor de vertrekkende Rutger Beuzenberg, Rolf Dussel en Robin Van der Tuin. Zij zullen gemist worden en persten er zondag nog één keer alles uit voor VV Roden.