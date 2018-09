VV Roden maakt goede kans op eerste kunstgrasveld

RODEN – De gemeente Noordenveld heeft maandag haar conceptbegroting toegelicht tegenover de pers. Daarin werd onder andere gesproken over de investeringen in sportaccommodaties in Noordenveld. De gemeente wil hier 4,5 miljoen euro in investeren.

‘De bedoeling is om duurzame en levensloop bestendige accommodaties te krijgen’, sprak de verantwoordelijke wethouder Westendorp. Hierbij gaf de wethouder aan dat sommige verenigingen al verder zijn dan andere. ‘VV Peize is bijvoorbeeld al een tijd bezig met een nieuwe accommodatie en voor VV Roden geldt hetzelfde met betrekking tot kunstgras’, zei Westendorp.

VV Roden is niet de enige club in de gemeente die graag kunstgras zou willen, maar is vermoedelijk één van de eersten die het zal krijgen. ‘Als we er uitkomen met de vereniging wel’, lichtte Westendorp toe. ‘De andere voetbalverenigingen snappen dat het ene kunstgrasveld meer urgentie heeft dan het andere. Roden is één van de clubs die veel voor elkaar heeft.’

Wethouder Westendorp benadrukte daarnaast dat de gemeente in meer sporten dan alleen voetbal zal investeren. Daarbij wijst hij onder andere naar de padelbaan die aanstaande zaterdag bij Tennisvereniging REO wordt onthuld.