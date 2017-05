VV Roden-voorzitter Hans de Vries: ‘Natuurlijk willen we graag naar de Eerste Klasse’

Roden – Peize, derby met grote belangen

RODEN – De hoofdmacht van VV Roden ontmoet zondag op eigen veld Peize. Dat is altijd al een beladen duel. Zondag echter staan er ook nog eens grote belangen op het spel. Roden is nog volop in de race voor de titel, Peize kan de nacompetitie nog halen en zal bovendien meer dan haar sportieve plicht willen vervullen. Dat doe je altijd in een derby, je laat je rivaal nooit en te nimmer winnen. Een must dus voor de liefhebber van amateurvoetbal. ‘Heel stiekem hopen we op tussen de duizend en 1250 toeschouwers. Het is lang geleden dat we überhaupt aan die aantallen gedacht hebben al zie je de laatste weken al meer publiek deze kant opkomen’, zegt voorzitter Hans de Vries van Roden. Vanwege het speciale karakter van het duel worden er zondag tal van randactiviteiten georganiseerd.

‘We gaan het complex extra aankleden’, zegt De Vries. ‘Er komen extra vlaggen en er komt extra zwart-wit. We willen heel veel sfeer aan de Norgerweg. Daarnaast hebben we een dj aan de rand van het veld die beide ploegen en het publiek op zal warmen. Daarnaast komt er een horecaplein – inclusief wijnbar- en treedt Eltjo na de wedstrijd op.’ Saillant detail: de DJ komt uit Peize. ‘Maakt niets uit, ik ben niet bijgelovig’, lacht De Vries. De voorbereidingen op het duel zijn in volle gang. Er ligt een draaiboek. ‘We willen de zaken organisatorisch goed voor elkaar hebben. Zo hebben we extra fietsenstallingen geregeld en komen er verkeersregelaars. We gaan bovendien met consumptiemunten werken en zorgen voor extra stewards langs het veld. En weet je wat het is? Dit kost geen extra moeite. Dit doen we graag. Iedereen werkt ook mee. Als je wint heb je dus echt vrienden’, stelt de voorzitter realistisch.

Over die voorzitter gesproken, je zou het toeval kunnen noemen maar sinds De Vries de scepter zwaait, lijkt het crescendo te gaan. Ga maar na: de kantine is verbouwd, de club is trots op de nieuwe kleedkamers en de jeugdafdeling functioneert net als het tweede team prima. ‘Ondertussen hebben we voor volgend seizoen een nieuwe trainer vastgelegd voor de reserves. Erik Wesseling stopt en zondag zullen we bekend maken wie zijn opvolger wordt. We zijn als club heel content met die nieuwe man’, verklapt De Vries alvast, al wil hij nog niet zeggen wie de nieuwe trainer wordt. ‘En je moet mijn rol natuurlijk niet overschatten. Stoppen op het hoogtepunt? Haha, nee hoor. We hebben nog heel veel wensen en beseffen ons ook terdege dat er ook zaken zijn die we nog sterk kunnen en moeten verbeteren. Wel is het zo dat we de afgelopen jaren forse stappen hebben gemaakt.’

Ook mooi is de actie dat jeugd tot zestien jaar gratis naar binnen mag. ‘Dat hebben we enige jaren geleden zo met Peize afgesproken. Ik weet dat de wedstrijd ook in Peize leeft en dat er veel jeugd deze kant op zal komen. Over Peize gesproken, in mijn optiek is de wedstrijd in Peize het moment geweest waarop de zaken samen zijn gevallen voor de ploeg. Dat klinkt misschien gek omdat we met 5-2 verloren, maar na de rust is de kentering gekomen. Toen werd karakter getoond en na die partij hebben we geen punt meer verloren. Dit Roden heeft karakter. De jongens gaan er vol voor, mijden de duels niet. Zaken die vroeger nogal eens aan de orde van de dag waren.’ De Vries prijst ook de trainer. ‘Harry Zwiers heeft zeker een belangrijke rol gespeeld in dit proces. Hij heeft er een eenheid van gesmeed. Want ook de zeg maar nummer twaalf tot en met zestien van de selectie horen er echt bij en staan er als er een beroep op ze gedaan wordt. In dat kader is ook het trainingskamp in Spanje erg belangrijk geweest. De ploeg is daar echt naar elkaar toe gegroeid.’

Teamgeest is volgens de voorzitter dus het geheim achter het succes. ‘Daarnaast spelen de doelpunten van René de Vries natuurlijk een belangrijke rol, al is ook dat teamwerk. Hij wordt toch elke keer maar weer in stelling gebracht. Daarom was ik onlangs ook best blij met de hattrick van Robin van der Tuin. Robin speelt een perfect seizoen, al wilde het met het scoren niet zo vlotten. De drie treffers voelden dan ook als een bevrijding.’

De Vries ziet een avontuur in de eerste klasse wel zitten. ‘Natuurlijk gaan we die uitdaging heel graag aan. Je hoort wel eens mensen die menen dat we daar niks te zoeken hebben, maar dat zien we dan wel. Het is voor de uitstraling van de club heel goed. Bovendien: misschien komen we, als we het halen, in die klasse wel meer aan voetballen toe. Zeg het maar. Mochten we promoveren, dan zie we wel waar het bekende schip strandt. Het zou inderdaad kunnen dat promotie aantrekkingskracht heeft op spelers om hier te komen voetballen. Dat is prima, zelf gaan we in elk geval niet de boer op. Wie wil komen, is welkom. Voor zover ik weet denkt Rolf Dussel aan stoppen en komt Enrico Wardenier (nu nog VEV’67) de selectie versterken. Ook doelman Rutger Beuzenberg zou eventueel de handschoenen aan de wilgen hangen. Maar goed, dat gaan we wel zien. Ik heb er vertrouwen in. De selectie lijkt me volwassen genoeg om met druk om te gaan. Bovendien is Harry Zwiers een rustige trainer. Die doet geen gekke dingen, die bewaart de rust. Ik heb een goed gevoel over de afloop van dit seizoen’, besluit de voorzitter.

VV Roden – Peize begint zondag 7 mei om 14.00 uur. De Krant zal ook online vooruitblikken op de wedstrijd, ook op de wedstrijddag zelf. Houd facebook (@dekrantnieuws) dus in de gaten.