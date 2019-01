VV Roden zoekt voetbalmeiden

RODEN – Dat voetbal allang niet meer enkel een mannensport is weten we. De Nederlandse voetbalvrouwen doen het fantastisch. Meiden die het ook leuk lijken om eens een balletje te trappen zijn van harte welkom bij VV Roden. Want de voetbalclub zoekt voor haar teams onder 17 en onder 19 voetbalmeiden. Alle meiden van 15 jaar of ouder zijn van harte welkom om een keertje mee te trainen op het sportpark van VV Roden. Ook als je jonger bent dan 15 jaar mag je meetrainen. “Er wordt leuk gevoetbald en de sfeer is erg gezellig”, zegt voorzitter Hans de Vries. Meer informatie of aanmelden kan via: 06-17864331