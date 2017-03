VVD de grootste in Noordenveld, PvdA grote verliezer

NOORDENVELD – De VVD is verreweg de grootste partij in Noordenveld. Met ruim 21 procent van de stemmen staat de partij voor Vrijheid en Democratie op nummer één. D66 is met 12,4 procent de tweede partij, het CDA met 12,3 de derde. Grote verliezer is de Partij van de Arbeid. De rode rozenclub verloor maar liefst 23,4 procent van de stemmen. De PVV van Wilders eindigde als vierde, voor de PvdA, die het moet doen met een vijfde plek. En daarmee komt een einde aan het rode bolwerk binnen de gemeente. De opkomst in Noordenveld was hoog: bijna 85 procent van de inwoners bracht hun stem uit. (Bron: RTL Nieuws)