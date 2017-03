VVD de grootste, PVV maakt opmars

Ook regio laat PvdA vallen

REGIO – De stemmen zijn geteld, er kan gewerkt worden aan het formeren van een nieuw kabinet. Duidelijk is dat Mark Rutte ook de komende jaren premier van ons land zal zijn. Hij en zijn partij werden niet afgerekend op de afgelopen vier jaar, coalitiegenoot PvdA nadrukkelijk wel. De VVD is zowel in de gemeenten Noordenveld, Leek en Marum de grootste partij, al leverde de het in alle drie de gemeenten toch behoorlijk in. De verkiezingen voor de Tweede Kamer leefden als nooit tevoren. Het opkomstpercentage was zowel in Noordenveld, Leek en Marum beduidend hoger dan in 2012.

Eerst maar eens naar Noordenveld, waar de VVD dus met 21,1 procent van de stemmen de grootste partij is. Vijf jaar geleden kreeg de partij nog 4,5 procent meer stemmen. D66 steeg naar 12,4 procent, dat is vijf procent meer dan tijdens de vorige verkiezingen. Het CDA won in Noordenveld en is de derde partij, de PVV kreeg bijna vier procent meer stemmen en eindigde nog voor de PvdA op de vierde plek. Tsja, de PvdA. De partij van Lodewijk Asscher kreeg in 2012 nog 33,8 procent van de stemmen in Noordenveld, nu moeten de Rooien zich tevreden stellen met slechts 10.4 procent. GroenLinks won liefst 7,4 procent stemmen, de SP won ietsje, net als de ChristenUnie. In Noordenveld pakte 50+ van de woensdagavond dansende Henk Krol drie procent van de stemmen, Het FvD van Thierry Baudet kreeg als nieuweling in de landelijke politiek 1,5 procent van de stemmen. In Noordenveld mochten 24.875 mensen stemmen, 84,6 procent maakte van dit voorrecht gebruik.

In Leek werden 15.297 mensen uitgenodigd naar een van de stembureaus te komen, 82,1 procent deed dat. In 2012 was dat nog 77,3 procent. In Leek is de VVD ondanks 2,6 procent minder stemmen dan in 2012 de grootste met 17,1 procent. Het CDA won bijna vijf procent en is de tweede grootste partij, gevolgd door de SP met 11,8 procent. Ook in Leek maakte de PVV van Geert Wilders een opmars(je) door bijna vijf procent meer stemmen binnen te halen en zoals de landelijke trend won ook D66 behoorlijk in Leek. Het wist bijna tien procent van de stemmen te halen, een stijging van 4,5 procent. GroenLinks steeg in Leek met 6.7 procent, de ChristenUnie pakte vrijwel het zelfde aantal stemmen (procentueel) dan vijf jaar geleden. De grote verliezer- ook in Leek dus- was de Partij van de Arbeid. Het kreeg liefst 25 procent minder stemmen en staat nog achter de CU met 7.9 procent van de stemmen.

In Marum kwamen 81,9 procent van de potentiele stemmers naar het stembureau, ook een behoorlijke stijging ten opzichte van 2012. Hoewel de VVD in Marum 4.1 procent minder stemmen kreeg, is het toch de grootste partij, op de voet gevolgd door het CDA dat een kleine vijf procent meer stemmen kreeg, De PVV is de derde partij in Marum en won liefst 5,5 procent. De SP won licht, D66 pakte een kleine vier procent meer stemmen. In Marum leverde de PvdA liefst 21,7 procent van de stemmen in en bleef het GroenLinks met 6,5 procent van de stemmen net voor. Licht verlies was er in Marum voor de ChristenUnie, terwijl 50+ toch 3.3 procent van de stemmen kreeg. Nieuwkomer FvD pakte 1,7 procent van het aantal stemmen.

KADER

‘PVV haalt hier niet veel’

De insiders wisten het allemaal zeker. Hoewel de PVV en het CDA zouden strijden wie zich de grootste partij mocht noemen, althans zo was de verwachting, werd van de PVV in deze regio veel minder verwacht. Dat viel nogal mee (of tegen, net hoe je het bekijkt) dus, want zowel in Marum, Leek en Noordenveld won Geert Wilders toch heel behoorlijk. Daarmee kan de fabel dat vooral mensen uit achterstandswijken en lager opgeleiden de PVV volgen definitief de prullenbak in. Net als de landelijke trend verloor de PvdA dus gigantisch en op de verschillende stembureaus was iedereen het er over eens dat de affaire Turkije Mark Rutte goed gedaan heeft. Die affaire kwam bovendien op het perfecte moment; heel kort voor de verkiezingen. Was het eerder gebeurd, dan had het Rutte niets opgeleverd, had ie eerder ingeleverd. Nadat Rutte een Turkse minister liet vertrekken, zo hoorde je op vrijwel alle stembureaus, steeg zijn populariteit. Hij had daadkrachtig opgetreden. Daarna echter was Rutte vooral weer stil. Was het weer de-escaleren geblazen. Rutte won de verkiezingen door op een zaterdagnacht als echte leider op te staan, om vervolgens – zo denken veel mensen- terug te vallen in het aloude patroon: zalven, slap optreden en vooral in gesprek blijven én gewoon meewerken aan de toetreding van Turkije tot de EU. Vreemd genoeg, althans sec bekeken, is het dat de VVD veel minder is afgerekend op de afgelopen jaren – de loze beloftes- dan regeerpartner PvdA. De VVD verloor ook hier wel wat, het bleef met gemak de grootste. Gemiddeld genomen verloor de PvdA hier plus twintig procent. Echte PvdA-ers waren overigens niet eens heel verdrietig om de afgang. Ze zagen het aankomen en denken dat dit hét moment is om de partij opnieuw op te tuigen en te bouwen aan een nieuwe toekomst. Ook in deze regio, nieuws uit de kantlijn, was er overigens ergernis over de grootte van de stemformulieren. En niet alleen bij de stemmers, maar ook bij de leden van het stembureau. Mensen hadden moeite met vouwen en deden dat soms op een dusdanige manier, dat er bijkans een knoop in het stemformulier kwam. Het zal niet dé reden zijn, maar wel een van de redenen dat de uitslagen woensdag nogal lang op zich lieten wachten.