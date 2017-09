Waanzinnige Fashionshow bestormt Jaarbeurspodium

RODEN – Dat de Jaarbeurstent allang niet meer enkel het podium is voor missen en stoere rockbands bewijzen Scics, Molenkamp Schoenmode, Bij Alex brillen & contactlenzen, Géja en Blooming Fashion wel. Samen organiseren de Roder ondernemers vrijdagavond namelijk een waanzinnige fashionshow in de Jaarbeurstent. Nu nog met z’n vijven, hopelijk volgend jaar met nog een veel grotere club, vertellen de ondernemers enthousiast.

“We hebben hier zo’n diversiteit aan winkels, daar wilden we iets mee. In Roden is alles te koop. Dat laten we zien in de Fashionshow op de Jaarbeurs. Een show die voor iedereen iets te bieden heeft”, stellen de ondernemers. De club van (nu nog) vijf zoekt samenwerking. Dat is de kracht om als dorp te groeien en aantrekkelijk te blijven voor het winkelend publiek, vinden ze. Daarom moet de fashionshow tijdens de Rodermarkt uitgroeien tot een groot event waar (het liefst zoveel mogelijk) winkels in Roden zich presenteren. “En dat kan. We hebben zoveel te bieden in Roden. We hopen echt dat volgend jaar nog meer zaken aansluiten. Herenmode, kindermode, noem maar op. We moeten over onze eigen drempel heen kijken. De voorbereidingen alleen al zijn fantastisch. We hebben zoveel plezier met elkaar. En het leuke is, dat alles geshowd wordt door ‘eigen mensen’. Vrienden, collega’s en klanten. Een show voor een breed publiek. Jong en oud dus! De toegang is gratis en iedereen kan onder het genot van een hapje en drankje genieten van een wervelende show.”

Een bezoekje aan de fashionshow kan ook nog voor een aangename verrassing zorgen. De club van vijf looft namelijk 500 euro uit: 5 waardecheques van ieder 100 euro. En daarvoor hoef je alleen maar een flyer van de fashionshow te voorzien van je naam, telefoonnummer en mailadres. En in te leveren tijdens de fashionshow natuurlijk. De gelukkige winnaar heeft 500 euro te pakken, te besteden bij de deelnemende winkels. Noteren dus: vrijdag 22 september Fashionshow, 20:30 Jaarbeurs van het Noorden!