Waar blijft de tijd?

“Het was geweldig. Het voelt alsof na één keer knipperen de kerstdagen alweer om waren en ook de jaarwisseling hebben we alweer achter ons gelaten.

Zo rond 15 oktober, net na de Kinderboekenweek, kijken we altijd uit naar voor ons de mooiste tijd van het jaar. We hebben in december weer met z’n allen naar een hoogtepunt toegewerkt. En zoef, klap, pats, zo is deze periode ook alweer voorbij.

Het nieuwe jaar is begonnen. Tijd om het oude jaar eens te overdenken. Voor ons was het niet altijd even gemakkelijk. De renovatie van de Albertsbaan had best effect op onze winkel. En wat is het mooi geworden. En wat maken er veel mensen gebruik van. Zo was er het Sint Maartenfeest maar ook de Weihnachtsmarkt. Super, dat dit plein nu op deze manier gebruikt kan worden.

2018: Het ene na het andere boek verschijnt met het doel mensen tot bezinning te brengen. Niet altijd vooruit denken of doordenderen, maar ook eens een pas op de plaats en even terugkijken naar wat er allemaal is gebeurd.

We geven toe er zit weleens een boek tussen waar we best zonder hadden gekund. Maar het boek ‘Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt’ willen we graag onder de aandacht brengen.

De titel alleen al is prachtig, net als het kaft. Om over de inhoud nog maar te zwijgen. Nee, dat zou zonde zijn.

Het is niet een boek met een begin en een einde. Het is een boek dat, wanneer je er tijd voor neemt, je even tot rust laat komen. Je even terug laat kijken. Soms kan dit al in 30 seconden. Even diep ademhalen, de zaken op een rijtje en doorrrrr.

En doorrrr gaan we in het nieuwe jaar! Ook nu staan we weer graag voor u klaar.

Tot ziens bij boekhandel Daan Nijman!

