Walking Dinner, een begrip in Roden

RODEN – Het Walking Dinner is zo langzamerhand een begrip geworden in Roden. En het is mooi dat deze kookkunstbeleving gekoppeld is aan het Watnkunst festival. ’t Is ook een kunst natuurlijk om zo goed mogelijk te koken als de keukens van de deelnemende restaurants.

Het concept is vrij eenvoudig, je koopt in de weken vooraf een kaart bij de deelnemende restaurants of bij de informatiestand van Watnkunst op het festivalterrein. Daarmee kun je op 2 september vanaf 17:00 uur genieten van 2 hoofdgerechtjes, 2 hoofdgerechten en een nagerechtje met koffie en iets lekkers. En voor de prijs hoef je het niet te laten: voor al deze heerlijkheden betaal je slechts 20 euro.

De volgende restaurants doen mee: ’t wapen van Drenthe verzorgt samen met Cuisinerie Mensinge het voorgerecht, Mexicaans restaurant La Comida en Hotel-Café Onder de Linden bereiden het hoofdgerecht en IJssalon Italia zorgt samen met Brink 15 voor een lekker toetje.

Een tip: na het diner even heerlijk genieten van een topconcert van The Gents, dat om 20:00 uur in de Winsinghhof begint!