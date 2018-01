Walking Football bij VEV

LEEK- In het Noordenveld-Westerkwartier wordt een start gemaakt met Walking Football.Er zijn in deze regio voldoende 60-plussers, die het fijn zouden vinden om met Walking Football te starten, volgens de organisatoren Wim Brander, Jaap Pranger en Johan Wardenier. “Bewegen voor senioren is belangrijk en als dat kan met hun favoriete spel is dat een mooi gegeven.”