Wandelen om kinderen een onbezorgde vakantie te bezorgen

Nieuwe routes, muziek en veel vertier op de 13e Leekstermeerwandeltocht

LEEK – Een prachtig nieuw goed doel voor de 13e editie van de Leekstermeerwandeltocht. Vorig jaar werd er gewandeld voor de Voedselbank Westerkwartier, nu gaat de complete opbrengst van de wandeltocht naar een vakantiekamp voor kinderen uit arme gezinnen. Dertig kinderen uit de gemeente Westerkwartier mogen op kosten van de Rotaryclub Groningen West (organisator Leekstermeerwandeltocht) in augustus een week naar Orvelte. Op 26 mei vindt de tocht plaats, vanaf het infocentrum Nienoord.

Het was een langgekoesterde wens van Leekster huisarts en Rotary-lid Jan Schipper, om iets te doen voor kinderen die vanwege de financiële situatie van hun ouders nooit op vakantie kunnen. Het lastige was alleen, dat zulke gezinnen zich niet via een formuliertje aanmelden. Schamen zich voor het feit dat ze de eindjes amper aan elkaar kunnen knopen, weet Schipper. “Veel armoede wordt in stilte geleden. Vaak zie je het niet aan de buitenkant. Toch zijn er schrijnende situaties, ook hier in het Westerkwartier. Via de praktijk komen we regelmatige met deze gezinnen in contact. Dat bracht ons op het idee om alle huisartsen en het maatschappelijk werk in het Westerkwartier op de hoogte te brengen van de actie. Zo hebben we 30 kinderen tussen de 6 en 12 jaar opgespoord. Mijn vrouw Margriet doet de intakegesprekken, bezoekt de gezinnen thuis. Soms blijkt dat ze niet eens een weekendtas hebben. Of een slaapzak. Dan betalen wij die.”

Schipper heeft de stichting Humanitas benaderd voor de organisatie van het vakantiekamp in Orvelte. “Zij hebben veel ervaring met vakantiekampen. Het moet ook goed en veilig. De begeleiders van Humanitas zijn opgeleid. Kinderen kunnen naar hartenlust genieten van spelletjes, sporten en lekker spelen in de bossen. Als Rotary stellen we nog 1000 euro beschikbaar voor een extra activiteit. Kunnen ze van naar Emmen, of Duinen Zathe in Appelscha. Wat ze willen. Voor ons is het belangrijk dat ze een week lang onbezorgd kunnen genieten van een heerlijke vakantie. En dan hebben deze kinderen óók verhalen te vertellen als de school weer begint.”

Tot slot nog even over de wandeltocht zelf. Want behalve dat je er een prachtig doel mee steunt, is meedoen ook nog eens ongelofelijk leuk. De organisatie belooft het dit jaar extra aantrekkelijk te maken: méér vertier, muziek op de stempelposten, versnaperingen voor onderweg, een hapje en een drankje naar afloop. Voor wat betreft de routes valt er van alles te kiezen: 40, 25, 17.5 en 10 kilometer. “En je komt langs plekken waar je anders niet zoveel komt.” U snapt het: gewoon doen dus! Inschrijven kan via: www.lmwt.nl. 26 mei, start en finish Infocentrum Nienoord in Leek.