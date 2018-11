Wandelgroep is naast gezond ook heel gezellig

RODEN – In Roden wordt tweemaal per week een wandelochtend georganiseerd. Groepen wandelaars gaan dan, onder begeleiding van Dorien van Bommel en Roden Fit en Gezond, een uur op pad. Na het wandelen wordt er koffie gedronken. De ochtenden zijn voor de deelnemers erg waardevol, zo blijkt uit een bezoek aan de wandelgroep. ‘Het is een stok achter de deur. En samen is wandelen gewoon veel leuker.’

Donderdagochtend, elf uur. De wandelgroep die iedere donderdagochtend er samen op uittrekt, is zojuist aangekomen in de praktijk van leefstijlcoach Dorien van Bommel. In het kleine keukentje van de praktijk is het gezellig. De deelnemers zijn voldaan na een wandeling van 4,4 kilometer. ‘De wandelroutes zijn meestal rond de vijf kilometer lang. Soms wat langer, soms wat korter. Meestal lopen we ongeveer een uur’, legt Dorien uit. Op de vraag wat mensen drijft om deel te nemen aan de wekelijkse wandeltochten, reageert één deelnemer gekscherend ‘dat het hem om de koffie te doen is’. Het is dan misschien wel gekscherend, maar het koffiedrinken na tijd is een wezenlijk onderdeel van de wandelochtenden. De sociale kant van de ochtenden zijn belangrijk. ‘Je breidt je sociale netwerk uit. En het verdrijft eenzaamheid’, zegt een deelnemer.

De wandelochtenden zijn een idee van Roden Fit en Gezond, leefstijlcoach Dorien van Bommel en SportDrenthe. ‘Het ontstond als voorbereiding op de Nationale Diabetes Challenge’, zegt Otto Huisman van Roden Fit en Gezond. ‘Dat is een initiatief van de Bas van Goor Foundation. Hij wilde hiermee aandacht vragen voor diabetespatiënten.’ De wandelgroep deed destijds mee aan de Nationale Diabetes Challenge in het Amsterdamse Bos. ‘Ook volgend jaar doen we mee’, zegt Otto. ‘Dan gaan we naar Den Haag.’

Het is overigens niet zo dat iedereen die meewandelt diabetes heeft. Al komen de meesten toch via praktijkondersteuners bij de wandelgroep terecht. De verhalen van de deelnemers onderstrepen dat. De meesten zijn via een huisarts of een verpleegkundige bij de groep terecht gekomen. Dat is niet bij iedereen het geval. Zo zijn er ook wandelaars die het spandoek van Roden Fit en Gezond zagen en zodoende besloten mee te doen.

‘Bewegen is belangrijk’, zegt Dorien. ‘De deelnemers voelen zich vaak fitter, hebben een minder hoge suikerspiegel en krijgen meer zelfvertrouwen.’ Een enkeling merkte zelfs dat haar migraine minder begon op te spelen.

De wandelgroep komt op donderdagochtend om 10:00 uur bijeen. Daarnaast wandelen ze op de dinsdag. Eenieder is van harte welkom om aan te sluiten.