Warmtescans populair

NOORDENVELD – Woensdagochtend is gestart met de uitvoering van de door de gemeente beschikbaar gestelde warmtescans. Ze worden uitgevoerd door zeven vrijwilligers van Energie Coörporatie Noordseveld, bij geselecteerde huishoudens in de hele gemeente. Inmiddels hebben al bijna 100 huishoudens zich hiervoor aangemeld.

Tijdens de Bespaarmarkt in Peize maakte de gemeente Noordenveld bekend dat zij Energiecoörporatie NoordseVeld (ECN) opdracht verleende om 100 warmtescans uit te voeren bij huishoudens met een smalle beurs. Via de Voedselbank en de ISD, werden mensen opgeroepen zich aan te melden voor de gratis warmtescans. Inmiddels hebben bijna 100 huishoudens hier gehoor aan gegeven en worden de eerste scans uitgevoerd.

Wethouder Huizinga is zeer tevreden over het grote aantal aanmeldingen voor de warmtescans. “Samen met onze inwoners, zetten we ons als gemeente en samenwerkingspartners als ECN in voor een duurzaam Noordenveld. Ook huishoudens met een smalle beurs moeten hieraan mee kunnen doen. Steeds meer mensen hebben moeite om de energierekening te betalen, alle besparing op energie maar ook op de rekening is dan welkom. Ik ben blij dat er zo goed gehoor is gegeven aan de oproep om gebruik te maken van de gratis scans, die hen en ook ons inzicht verschaffen in de besparingsmogelijkheden in Noordenveld.”

De warmtescans zijn bedoeld om de bewustwording en kennis te vergroten op het gebied van duurzaamheid. Na uitvoering van de scans wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn en wie deze gaat uitvoeren. Een klimaatneutraal Noordenveld in 2040 bereiken we samen, door energiebesparing en toepassing van duurzame energie.